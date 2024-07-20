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Палюшки з кропивою: рецепт традиційної української страви від зірки «МайстерШефа»

12:45 20 липня 2024
Кропива

Жалюча кропива може бути використана не лише для приготування підживлення для овочів на дачах, але й в кулінарії.

Відомий кулінар Володимир Ярославський запропонував фоловерам рецепт української страви під назвою «Палюшки з кропивою». «Цьогоріч досить спекотно і картопля вже набрала достатньо крохмалю. Отже, можна готувати палюшки — наша традиційна страва з тіста, основа якого картопля, борошно та яйця. Для кращого смаку я додаю тертий, твердий, витриманий сир, мускатний горішок та пюре з кропиви (можна замінити на шпинат)», — пише він у соцмережах.

Інгредієнти:

  • 500 г запеченої картоплі;
  • 1 маленьке яйце;
  • 70 г віджатої бланшованої кропиви;
  • 50−70 твердого сухого сиру;
  • 130 г борошна (плюс на підпил);
  • сіль, мускатний горіх.

Приготування:

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  • Картоплю попередньо промиваю, наколюю виделкою і запікаю (можна робити на вогнищі, а потім узяти додому). Можна просто відварити цілком на середньому вогні, потім очистити і натерти гарячою! Беріть сорти з жовтою мʼякітю — вони підходять краще.
  • Окремо бланшую молоді верхні листя кропиви, далі добре віджимаю і у блендері збиваю у пюре разом з цілим сирим яйцем.
  • До натертої картоплі додаю пюре з кропиви, сіль, борошно, натираю сир, мускатний горіх і замішую тісто.
  • Формую з тіста невеличкі вироби схожі за розміром на мізинець, і відварюю у підсоленій воді. Приблизно з моменту закипання 2−3 хвилини.

Для соусу:

  • 100 г цибулі;
  • олія та масло;
  • трохи спаржі, але підійде і спаржева квасоля або броколі;
  • чебрець чи орегано;
  • трохи білого вина;
  • вершки.

Приготування:

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  • Нарізаю дрібненько цибулю, обсмажую на суміш олії та масла, додаю порізану спаржу чи спаржеву квасолю, трохи прогріваю, додаю вина, трав сіль та спеції, трохи вершків і доводжу до кипіння.
  • Одразу у суміш додаю відварені палюшки, протушковую їх трішки, якщо є необхідність додаю води з під палюшок, щоб була консистенція соусу!
  • Подавати одразу.

Раніше Володимир Ярославський розповідав, що можна приготувати зі стрілок часнику.

Фото — скріншот

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