Палюшки з кропивою: рецепт традиційної української страви від зірки «МайстерШефа»

Жалюча кропива може бути використана не лише для приготування підживлення для овочів на дачах, але й в кулінарії.

Відомий кулінар Володимир Ярославський запропонував фоловерам рецепт української страви під назвою «Палюшки з кропивою». «Цьогоріч досить спекотно і картопля вже набрала достатньо крохмалю. Отже, можна готувати палюшки — наша традиційна страва з тіста, основа якого картопля, борошно та яйця. Для кращого смаку я додаю тертий, твердий, витриманий сир, мускатний горішок та пюре з кропиви (можна замінити на шпинат)», — пише він у соцмережах.

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Інгредієнти: 500 г запеченої картоплі;

1 маленьке яйце;

70 г віджатої бланшованої кропиви;

50−70 твердого сухого сиру;

130 г борошна (плюс на підпил);

сіль, мускатний горіх. Приготування: РЕКЛАМА Картоплю попередньо промиваю, наколюю виделкою і запікаю (можна робити на вогнищі, а потім узяти додому). Можна просто відварити цілком на середньому вогні, потім очистити і натерти гарячою! Беріть сорти з жовтою мʼякітю — вони підходять краще.

Окремо бланшую молоді верхні листя кропиви, далі добре віджимаю і у блендері збиваю у пюре разом з цілим сирим яйцем.

До натертої картоплі додаю пюре з кропиви, сіль, борошно, натираю сир, мускатний горіх і замішую тісто.

Формую з тіста невеличкі вироби схожі за розміром на мізинець, і відварюю у підсоленій воді. Приблизно з моменту закипання 2−3 хвилини. Для соусу: 100 г цибулі;

олія та масло;

трохи спаржі, але підійде і спаржева квасоля або броколі;

чебрець чи орегано;

трохи білого вина;

вершки. Приготування: РЕКЛАМА Нарізаю дрібненько цибулю, обсмажую на суміш олії та масла, додаю порізану спаржу чи спаржеву квасолю, трохи прогріваю, додаю вина, трав сіль та спеції, трохи вершків і доводжу до кипіння.

Одразу у суміш додаю відварені палюшки, протушковую їх трішки, якщо є необхідність додаю води з під палюшок, щоб була консистенція соусу!

Подавати одразу.

Раніше Володимир Ярославський розповідав, що можна приготувати зі стрілок часнику.

Фото — скріншот

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