Палюшки з кропивою: рецепт традиційної української страви від зірки «МайстерШефа»
Жалюча кропива може бути використана не лише для приготування підживлення для овочів на дачах, але й в кулінарії.
Відомий кулінар Володимир Ярославський запропонував фоловерам рецепт української страви під назвою «Палюшки з кропивою». «Цьогоріч досить спекотно і картопля вже набрала достатньо крохмалю. Отже, можна готувати палюшки — наша традиційна страва з тіста, основа якого картопля, борошно та яйця. Для кращого смаку я додаю тертий, твердий, витриманий сир, мускатний горішок та пюре з кропиви (можна замінити на шпинат)», — пише він у соцмережах.
Інгредієнти:
- 500 г запеченої картоплі;
- 1 маленьке яйце;
- 70 г віджатої бланшованої кропиви;
- 50−70 твердого сухого сиру;
- 130 г борошна (плюс на підпил);
- сіль, мускатний горіх.
Приготування:
- Картоплю попередньо промиваю, наколюю виделкою і запікаю (можна робити на вогнищі, а потім узяти додому). Можна просто відварити цілком на середньому вогні, потім очистити і натерти гарячою! Беріть сорти з жовтою мʼякітю — вони підходять краще.
- Окремо бланшую молоді верхні листя кропиви, далі добре віджимаю і у блендері збиваю у пюре разом з цілим сирим яйцем.
- До натертої картоплі додаю пюре з кропиви, сіль, борошно, натираю сир, мускатний горіх і замішую тісто.
- Формую з тіста невеличкі вироби схожі за розміром на мізинець, і відварюю у підсоленій воді. Приблизно з моменту закипання 2−3 хвилини.
Для соусу:
- 100 г цибулі;
- олія та масло;
- трохи спаржі, але підійде і спаржева квасоля або броколі;
- чебрець чи орегано;
- трохи білого вина;
- вершки.
Приготування:
- Нарізаю дрібненько цибулю, обсмажую на суміш олії та масла, додаю порізану спаржу чи спаржеву квасолю, трохи прогріваю, додаю вина, трав сіль та спеції, трохи вершків і доводжу до кипіння.
- Одразу у суміш додаю відварені палюшки, протушковую їх трішки, якщо є необхідність додаю води з під палюшок, щоб була консистенція соусу!
- Подавати одразу.
Раніше Володимир Ярославський розповідав, що можна приготувати зі стрілок часнику.
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