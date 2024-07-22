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Книга рецептів

Побалуйте себе та близьких: «швидкий і без проблем» варіант вечері від переможця «МастерШефа»

18:28 22 липня 2024
Картопля карбонара

Відомий кулінар Вадим Бжезинський, який раніше поділився рецептом приготування окрошки, розповів, як приготувати картоплю карбонара.

«Рецепт для тих, хто хоче швидко і без проблем побалувати смачним обідом/вечерею себе та своїх близьких», — написав він.

Інгредієнти:

— картопля — 600 г
- яйце куряче (жовток) — 3 шт
- сир пармезан — 30 г
- панчетта/підчеревок — 120 г
- оливкова олія
- кріп
- сіль, перець за смаком

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Спосіб приготування:

У підсоленій киплячій воді варимо картоплю до готовності. Відділяємо жовтки від білка. Сало або панчетту нарізаємо і обсмажуємо до хрустких шкварок. Додаємо до жовтків, одну столову ложку витопленого жиру, оливкову олію, 20 г пармезану і відвар з картоплі (70мл). Перемішуємо. Викладаєм картоплю на теплу пательню, додаємо наш соус з жовтків, перемішуємо. Соус повинен трішки загуститись. Картоплю викладаємо в тарілку, зверху посипаємо шкварками, натираємо 5−10 г пармезану і присипаємо зеленню.

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Як писали «ФАКТИ», кулінар Вадим Бжезинський розповів, як приготувати грецький пиріг зі шпинатом та сиром «за лічені хвилини».

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