41.12 / 41.69 44.68 / 45.43
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Солоні сирники з кабачками від Лізи Глинської — легкі та швидкі у приготуванні (відео)

14:51 24 липня 2024
Кабачкові сирники

Із сезонними кабачками можна готувати різноманітні оладки, додаючи в них інгредієнти за смаком. А відома кулінарка Ліза Глинська поділилася рецпптом солоних сирників з кабачками та зеленню.

Назвавши цю страву смачною та корисною, кулінарка додала, що такі сирники дуже легкі та швидкі в приготуванні.

Інгредієнти:

  • 350 г кисломолочного сиру (жирністю 5−9%);
  • 300−350 г кабачків або цукіні (натертих на терці, без соку) (2−3 шт.);
  • 50 г яйця (1 шт);
  • сіль за смаком;
  • кріп;
  • 100 г борошна (3 ст. л. з гіркою + 1 ч. л. з гіркою);
  • рослинна олія (для смаження).

Читайте також: Кабачково-морквяні оладки: смажити під кришкою

Приготування:

РЕКЛАМА
  • Натираємо кабачок та цукіні на великій терці. Додаємо трішки солі, перемішуємо та лишаємо на кілька хвилин.
  • Прибираємо зайвий сік з натертого кабачка та цукіні.
  • Додаємо кисломолочний сир, яйце, кріп, сіль та борошно. Перемішуємо за допомогою виделки.
  • Смажимо сирники на розігрітій пательні з рослинною олією з обох боків до золотавого кольору.
  • Викладаємо на тарілку з паперовим рушником, щоб він увібрав зайву олію. Потім перекладаємо на тарілку та смакуємо.

Також з кабачків можна приготувати «ліниві хачапурі» та смачний кетчуп на зиму.

РЕКЛАМА

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

55

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

зруйнований будинок

Компенсацію за зруйноване житло не дадуть: юрист назвав причини

Бабуся

Грошей буде більше і без індексації: у кого влітку зростуть пенсії

листя

Листя огірків жовтіє: як врятувати рослини й не втратити врожай

Оксана Забужко

«Добре, якщо я помиляюся»: Оксана Забужко налякала постом про похорон Фаріон

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту