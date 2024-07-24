Солоні сирники з кабачками від Лізи Глинської — легкі та швидкі у приготуванні (відео)

Із сезонними кабачками можна готувати різноманітні оладки, додаючи в них інгредієнти за смаком. А відома кулінарка Ліза Глинська поділилася рецпптом солоних сирників з кабачками та зеленню.

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Назвавши цю страву смачною та корисною, кулінарка додала, що такі сирники дуже легкі та швидкі в приготуванні.

Інгредієнти: 350 г кисломолочного сиру (жирністю 5−9%);

300−350 г кабачків або цукіні (натертих на терці, без соку) (2−3 шт.);

50 г яйця (1 шт);

сіль за смаком;

кріп;

100 г борошна (3 ст. л. з гіркою + 1 ч. л. з гіркою);

рослинна олія (для смаження).

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Приготування: РЕКЛАМА Натираємо кабачок та цукіні на великій терці. Додаємо трішки солі, перемішуємо та лишаємо на кілька хвилин.

Прибираємо зайвий сік з натертого кабачка та цукіні.

Додаємо кисломолочний сир, яйце, кріп, сіль та борошно. Перемішуємо за допомогою виделки.

Смажимо сирники на розігрітій пательні з рослинною олією з обох боків до золотавого кольору.

Викладаємо на тарілку з паперовим рушником, щоб він увібрав зайву олію. Потім перекладаємо на тарілку та смакуємо.

Також з кабачків можна приготувати «ліниві хачапурі» та смачний кетчуп на зиму.

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Фото — скріншот

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