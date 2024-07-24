Солоні сирники з кабачками від Лізи Глинської — легкі та швидкі у приготуванні (відео)
Із сезонними кабачками можна готувати різноманітні оладки, додаючи в них інгредієнти за смаком. А відома кулінарка Ліза Глинська поділилася рецпптом солоних сирників з кабачками та зеленню.
Назвавши цю страву смачною та корисною, кулінарка додала, що такі сирники дуже легкі та швидкі в приготуванні.
Інгредієнти:
- 350 г кисломолочного сиру (жирністю 5−9%);
- 300−350 г кабачків або цукіні (натертих на терці, без соку) (2−3 шт.);
- 50 г яйця (1 шт);
- сіль за смаком;
- кріп;
- 100 г борошна (3 ст. л. з гіркою + 1 ч. л. з гіркою);
- рослинна олія (для смаження).
Читайте також: Кабачково-морквяні оладки: смажити під кришкою
Приготування:
- Натираємо кабачок та цукіні на великій терці. Додаємо трішки солі, перемішуємо та лишаємо на кілька хвилин.
- Прибираємо зайвий сік з натертого кабачка та цукіні.
- Додаємо кисломолочний сир, яйце, кріп, сіль та борошно. Перемішуємо за допомогою виделки.
- Смажимо сирники на розігрітій пательні з рослинною олією з обох боків до золотавого кольору.
- Викладаємо на тарілку з паперовим рушником, щоб він увібрав зайву олію. Потім перекладаємо на тарілку та смакуємо.
Також з кабачків можна приготувати «ліниві хачапурі» та смачний кетчуп на зиму.
Фото — скріншот55
Читайте нас у Facebook