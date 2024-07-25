«Як відьма»: мережа відреагувала на провокацію Олі Полякової

Популярна співачка Оля Полякова, якій подобається провокувати прихильників, отримала багато коментарів з приводу свого віку. На сторінці у соціальній мережі Оля виклала світлини, на яких вона позує на березі моря у відвертому купальнику. Запитання, яке вона поставила шанувальникам, викликало багато коментарів, у тому числі й не дуже приємних.

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«Ну шо, хочу задати вам трендове питання, на який вік я виглядаю?» — написала Полякова.

Багато хто віддав належне чудовій фізичній формі співачки й не дав їй більше за 25 років.

«На цій фото на 25, навіть руки не видають вік, а по них завжди видно, навіть якщо обличчя молоде)) таку фігуру, як у вас, хочеться мати в будь-якому віці», — написали у коментарях.

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«Повністю згідна, теж більше 25 не можу сказати, — підтримали думку. — Тіло супер, навіть в 25 далеко не всі так виглядають!»

«Максимум 35, бачила вживу, тикала пальцем у неї, тому інфа 100%», — були й такі версії.

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«Лет на 55 (если накрасить, конечно)», — співачка вирішила не видаляти не дуже приємні коментарі.

«Виглядаєте, як відьма, у якої душа років 400, а тіло 18 річної діви», — вважають підписники.

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Раніше Оля Полякова зізнавалася, скільки їй насправді років.

Нагадаємо, нещодавно Олю Полякову захейтили за відверте відео.

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