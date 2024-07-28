Лікар Байдена зустрічався в Білому домі з фахівцем з хвороби Паркінсона

Після того, як американський лідер Джо Байден ухвалив рішення вийти з президентських перегонів, стало відомо, що з його лікарем, доктором Кевіном О'Коннором зустрічався невролог Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда доктор Кевін Кеннард, що спеціалізується на хворобі Паркінсона. Зустріч, згідно з журналом реєстрації відвідувачів Білого дому, відбулася в середині січня.

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Кеннард відвідував Білий дім щонайменше вісім разів за останній рік, починаючи з кінця липня 2023 року і закінчуючи зустріччю 28 березня, і зустрічався з різними працівниками Білого дому, пише CNN.

Днями О'Коннор зробив незвичний крок, опублікувавши листа, в якому надав деякі подробиці про візити Кеннарда до Білого дому. Сталося це після кількох днів спекуляцій щодо здоров'я Байдена. Він написав, що «президент Байден не відвідував невролога поза межами щорічного медогляду».

О'Коннор назвав Кевіна Кеннарда «неврологом, який оглядав президента Байдена під час кожного щорічного медогляду», і зазначив, що висновки фахівця включаються до результатів кожного разу, коли він публічно оприлюднює результати медогляду президента.

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Відповідаючи на запитання про візит Кеннарда, прессекретар Білого дому Ендрю Бейтс сказав: «Широкий спектр фахівців з системи Волтера Ріда відвідують комплекс Білого дому, щоб лікувати тисячі військовослужбовців, які працюють на території».

Прессекретарка Карін Жан-П'єр пізніше повторила, що Джо Байден відвідував невролога тричі за час свого президентства — по одному разу під час кожного медогляду. І додала, що Байден ніколи не лікувався і не приймав жодних препаратів від хвороби Паркінсона.

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В останньому звіті про стан здоров'я Байдена, оприлюдненому О'Коннором, зазначено, що президент пройшов обстеження на низку неврологічних захворювань, включаючи хворобу Паркінсона, з негативними результатами.

У шестисторінковому листі від О'Коннора також йдеться про те, що його консультували кілька фахівців, в тому числі невролог, який спеціалізується на розладах опорно-рухового апарату. Фахівців турбувала скута хода Джо Байдена. Команда дійшла висновку, що жорстка хода Байдена є результатом «зносу» його хребта, а не неврологічних захворювань, пише О'Коннор. «Надзвичайно детальне» обстеження не виявило жодних ознак хвороби Паркінсона, розсіяного склерозу чи інших неврологічних розладів.

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Новина про візит невролога з'явилася в той час, коли вік, фізична форма і гострота розуму Байдена перебувають під пильною увагою після його невдалого виступу на президентських дебатах 27 червня з колишнім президентом Дональдом Трампом.

Додамо, що, коли ведучий MSNBC Міка Бжезинський днями конкретно запитав Байдена, чи проходив той останнім часом якісь тести на хворобу Паркінсона, президент підтвердив, що так.

Байден сказав: «Я так погано почувався перед дебатами, що коли я повернувся, мене перевірили — я думав, що, можливо, у мене COVID, можливо, щось не так, я підхопив інфекцію або щось подібне. Вони перевірили мене, вони дали мені ці тести, я був чистий».

Однак пізніше з'вилася новина, що у Байдена таки виявили коронавірус.

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