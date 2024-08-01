Лимонно-цибулевий маринад для курки на грилі: легко і просто

Гриль здатен творити дива. На ньому готують смачні персики і неймовірну картоплю. А курка-гриль — одна з найсмачніших літніх страв. Вона — чудова альтернатива шашлику. Курка-гриль — страва ситна. А аромат її завжди викликає апетит. Така курка гарна навіть в охолодженому вигляді. Рецептів маринаду існує багато. Выбирайте той, у складі якого улюблені інгредієнти.

ВІДЕО ДНЯ

Рецептом цибулево-лимонного маринаду для курки поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Маринад відіграє важливу роль, — каже Ардія Діаманті. — Готуйте його виключно з натуральних якісних інгредієнтів. Подавайте курку зі свіжими помідорами, огірками та зеленню — базиліком, кінзою чи петрушкою.

Маринад для курки гриль Курка — 1 шт.

Цибуля — 5 шт.

Лимон — 1шт.

Сіль

Перець

Спеції — за смаком

Сухе біле вино — склянка

Зелень і свіжі овочі (помідори та огірки) для подачі

Дві цибулини перебийте в блендері, три поріжте крупно кільцями. У блендовану цибулю додайте сіль, перець і улюблені спеції. Приправте цією сумішшю курку. Викладіть на неї кільця цибулі та часточки лимона. Залийте сухим білим вином. Маринуйте 2−3 години.

РЕКЛАМА

Потім курку посмажте на грилі.

І смачного!

Нагадаємо рецепт приготування відбивних із гімалайською сіллю, сумішшю перців і часником.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Ольги Сметанської

РЕКЛАМА

20

Читайте нас у Facebook