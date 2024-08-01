Лимонно-цибулевий маринад для курки на грилі: легко і просто
Гриль здатен творити дива. На ньому готують смачні персики і неймовірну картоплю. А курка-гриль — одна з найсмачніших літніх страв. Вона — чудова альтернатива шашлику. Курка-гриль — страва ситна. А аромат її завжди викликає апетит. Така курка гарна навіть в охолодженому вигляді. Рецептів маринаду існує багато. Выбирайте той, у складі якого улюблені інгредієнти.
Рецептом цибулево-лимонного маринаду для курки поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
- Маринад відіграє важливу роль, — каже Ардія Діаманті. — Готуйте його виключно з натуральних якісних інгредієнтів. Подавайте курку зі свіжими помідорами, огірками та зеленню — базиліком, кінзою чи петрушкою.
Маринад для курки гриль
- Курка — 1 шт.
- Цибуля — 5 шт.
- Лимон — 1шт.
- Сіль
- Перець
- Спеції — за смаком
- Сухе біле вино — склянка
- Зелень і свіжі овочі (помідори та огірки) для подачі
Дві цибулини перебийте в блендері, три поріжте крупно кільцями. У блендовану цибулю додайте сіль, перець і улюблені спеції. Приправте цією сумішшю курку. Викладіть на неї кільця цибулі та часточки лимона. Залийте сухим білим вином. Маринуйте 2−3 години.
Потім курку посмажте на грилі.
І смачного!
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Фото з альбому Ольги Сметанської20
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