Омлет у чаші з авокадо: красиво, незвично і смачно

Гарно подати сніданок — справжнє мистецтво. Ним володіють фахівці у ресторанах, і тому їхнє вміння створити особливу атмосферу цінується дорого. Але варто проявити креативність — і ваш домашній сніданок буде не менш апетитним. Наприклад, омлет можна подати у половинці авокадо. Також у такій чаші можна сервірувати салат із яєць та крабових паличок або, наприклад, картопляне пюре з кропом.

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Рецептом ласощів поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

— Така подача страви захопить ваших рідних та близьких, — каже Ардія Діаманті. — Вибирайте авокадо стиглий, але не перезрілий. Шпинат можна замінити салатним листям або руколою.

Омлет у чаші з авокадо Авокадо — 1 шт.

Яйце — 1 шт.

Молоко — 1 столова ложка

Сіль — на смаком

Рослинна олія (для смаження)

Декілька маленьких листочків шпинату для декору

Приготувати омлет, збивши яйце з молоком і посмаживши на олії.

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Авокадо помити, поділити на дві частини, витягти кісточку і очистити. Наповнити половинку авокадо омлетом.

Декорувати страву мініатюрними листочками молодого шпинату.

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І смачного!

Раніше «ФАКТИ» публікували простий рецепт смачного салату з пастою та овочами, а також рецепт незвичайних фаршированих яєць від кулінарки Елли Іванової.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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