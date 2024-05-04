Омлет у чаші з авокадо: красиво, незвично і смачно
Гарно подати сніданок — справжнє мистецтво. Ним володіють фахівці у ресторанах, і тому їхнє вміння створити особливу атмосферу цінується дорого. Але варто проявити креативність — і ваш домашній сніданок буде не менш апетитним. Наприклад, омлет можна подати у половинці авокадо. Також у такій чаші можна сервірувати салат із яєць та крабових паличок або, наприклад, картопляне пюре з кропом.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
— Така подача страви захопить ваших рідних та близьких, — каже Ардія Діаманті. — Вибирайте авокадо стиглий, але не перезрілий. Шпинат можна замінити салатним листям або руколою.
Омлет у чаші з авокадо
- Авокадо — 1 шт.
- Яйце — 1 шт.
- Молоко — 1 столова ложка
- Сіль — на смаком
- Рослинна олія (для смаження)
- Декілька маленьких листочків шпинату для декору
Приготувати омлет, збивши яйце з молоком і посмаживши на олії.
Авокадо помити, поділити на дві частини, витягти кісточку і очистити. Наповнити половинку авокадо омлетом.
Декорувати страву мініатюрними листочками молодого шпинату.
І смачного!
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Фото з альбому Ольги Сметанської59
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