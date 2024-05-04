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Омлет у чаші з авокадо: красиво, незвично і смачно

22:27 5 травня 2024
омлет в авокадо

Гарно подати сніданок — справжнє мистецтво. Ним володіють фахівці у ресторанах, і тому їхнє вміння створити особливу атмосферу цінується дорого. Але варто проявити креативність — і ваш домашній сніданок буде не менш апетитним. Наприклад, омлет можна подати у половинці авокадо. Також у такій чаші можна сервірувати салат із яєць та крабових паличок або, наприклад, картопляне пюре з кропом.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

— Така подача страви захопить ваших рідних та близьких, — каже Ардія Діаманті. — Вибирайте авокадо стиглий, але не перезрілий. Шпинат можна замінити салатним листям або руколою.

Омлет у чаші з авокадо

  • Авокадо — 1 шт.
  • Яйце — 1 шт.
  • Молоко — 1 столова ложка
  • Сіль — на смаком
  • Рослинна олія (для смаження)
  • Декілька маленьких листочків шпинату для декору

Приготувати омлет, збивши яйце з молоком і посмаживши на олії.

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Авокадо помити, поділити на дві частини, витягти кісточку і очистити. Наповнити половинку авокадо омлетом.

Декорувати страву мініатюрними листочками молодого шпинату.

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І смачного!

Раніше «ФАКТИ» публікували простий рецепт смачного салату з пастою та овочами, а також рецепт незвичайних фаршированих яєць від кулінарки Елли Іванової.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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