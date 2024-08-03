У серпні важливо правильно поливати помідори на грядках: як, коли та чим

Правильний полив помідорів — одна з головних умов отримання гарного врожаю.

Як пише видання «На пенсії», полив кущів томатів у серпні відрізняється від поливу в інші місяці. Їхня коренева система йде глибоко, тому грунт потрібно добре насичувати вологою. Але при цьому важливо не перестаратися — надмірний полив помідорів у серпні може закінчитися розтріскуванням томатів та появою гнилі.

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Так що у серпні помідори достатньо поливати двічі на 7 днів, а якщо місяць дощовий, то взагалі обійтися без цього.

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За спекотної погоди не варто поливати помідори вдень — для цього краще вибрати ранкові часи.

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Кущі томатів слід поливати під корінь, а не обливати всю рослину. Досвідчені городники не рекомендують поливати помідори холодною водою.

Про те, які методи допоможуть помідорам швидше почервоніти, читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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