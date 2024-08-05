Розклад стартів вітчизняних атлетів на Іграх-2024 5 серпня, медальний прорив України

У понеділок, 5 серпня, на літніх Олімпійських іграх у столиці Франції, де напередодні Україна виборола «золото» Ярослави Магучих та «бронзу» Ірини Геращенко в стрибках у висоту, а також бронзову медаль Михайла Кохана у метанні молота, буде розіграно 20 комплектів нагород у дев'яти видів спорту.

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Дев'ять українських атлетів виступатимуть у семи дисциплінах. Зокрема, за олімпійські медалі змагатимуться гімнасти Олег Верняєв та Ілля Ковтун, а також представник кульової стрільби Павло Коростильов і Вікторія Ус у веслувальному слаломі.

Розклад виступів українських атлетів на Іграх-2024 5 серпня

10:30. Кульова стрільба (чоловіки), дрібнокаліберний пістолет, 25 метрів, фінал. Павло Коростильов.

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11:00. Стрибки у воду (жінки), вишка, 10 метрів, попередній етап. Софія Лискун.

11:50. Легка атлетика (жінки), біг на 400 метрів із бар'єрами, втішні забіги. Ганна Рижикова, Вікторія Ткачук.

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12:20. Легка атлетика (чоловіки), біг на 400 метрів, втішні забіги. Олександр Погорілко.

12:45. Спортивна гімнастика (чоловіки), паралельні бруси, фінал. Ілля Ковтун, Олег Верняєв.

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16:00. Боротьба (жінки) до 68 кг, 1/8 фіналу. Тетяна Сова-Ріжко — Ніша Дахія (Індія).

16:30. Веслувальний слалом (жінки), каяк-крос, ¼ фіналу. Вікторія Ус (півфінал — 17:15, фінал — 17:55).

Після завершення 10 днів боротьби за нагороди Олімпійських ігор, які продовжаться до 11 серпня, медалі здобули спортсмени з 70 країн. Медальний залік (за кількістю «золота») очолили США — 71 нагорода (19 золотих, 26 срібних, 26 бронзових), за якими розташувалися Китай — 45 (19−15−11), Франція — 44 (12−14−18), Австралія — 31 (12−11−8), Великобританія — 37 (10−12−15), Республіка Корея — 24 (10−7-7) та Японія — 24 (9−5-10). Україна з шістьма нагородами зробила прорив з 28-ї на 17-у позицію.

Нагадаємо, що в колекції нашої команди — дві нагороди найвищої проби (команда шаблісток у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової, стрибунка у висоту Ярослава Магучих), одна срібна (стрілець Сергій Куліш) та три бронзові (фехтувальниця Ольга Харлан, стрибунка у висоту Ірина Геращенко і метальник молота Михайло Коман). Крім того, як мінімум «срібло» гарантував собі боксер Олександр Хижняк, який вийшов до фіналу. Як відомо, за «золото» Ігор у Парижі українським спортсменам обіцяно 125 тисяч доларів, за «срібло» — 100 тисяч і за «бронзу» — 80 тисяч.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик пообіцяв заплатити українським боксерам з власної кишені за медаль Ігор солідні призові.

Фото НОК України

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