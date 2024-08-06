Розклад виступів українських атлетів на Іграх-2024 6 серпня: медальний залік Олімпіади

У вівторок, 6 серпня, на Олімпіаді в Парижі, де напередодні український гімнаст Ілля Ковтун здобув «срібло», розіграють 15 комплектів нагород у восьми видах спорту.

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У 11-й день змагань на старт вийдуть 13 українських атлетів. Зокрема, у боротьбу за високі місця вступлять наші представники веслування на байдарках та каное, боротьби, скелелазіння і легкої атлетики.

Розклад виступів українців на Іграх у Парижі 6 серпня

10:30. Веслування на байдарках та каное (чоловіки), байдарка-четвірка, попередні запливи. Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов, Іван Семикін.

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11.00. Скелелазіння (жінки), двоборство, кваліфікація. Євгенія Казбекова.

12:00. Веслування на байдарках та каное (жінки), каное-двійка, 500 метрів, попередні запливи. Людмила Лузан (на фото), Анастасія Рибачок.

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12:00. Боротьба (жінки), до 50 кг, 1/8 фіналу. Актенже Кеунімжаєва (Узбекистан) — Оксана Лівач.

12:30. Веслування на байдарках та каное (чоловіки), байдарка-двійка, 500 метрів, попередні запливи. Олег Кухарик, Ігор Трунов.

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12:50. Легка атлетика (чоловіки), метання диска, кваліфікація. Артур Фельфнер.

14.00. Скелелазіння (чоловіки), швидкість, кваліфікація. Ярослав Ткач.

21:07. Легка атлетика (жінки), біг на 400 метрів з бар'єрами, півфінал. Ганна Рижикова.

Після завершення 10 днів боротьби за нагороди Олімпійських ігор, які продовжаться до 11 серпня, медалі вибороли спортсмени з 73 країн. Медальний залік (за кількістю «золота») очолюють США — 79 нагород (21 золота, 30 срібних, 28 бронзових), за якими розташувалися Китай — 53 (21−18−14), Франція — 48 (13−16−19), Австралія — 33 (13−12−8), Великобританія — 42 (12−13−17), Республіка Корея — 26 (11−8-7) та Японія — 26 (10−5-11). Україна із сімома нагородами посідає 18-у позицію.

Нагадаємо, що в колекції нашої команди — дві нагороди найвищої проби (команда шаблісток у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової, стрибунка у висоту Ярослава Магучих), дві срібні (стрілець Сергій Куліш, гімнаст Ілля Ковтун) і три бронзові (фехтувальниця Ольга Харлан, стрибунка у висоту Ірина Геращенко та метальник молота Михайло Коман). Крім того, як мінімум, «срібло» гарантував собі боксер Олександр Хижняк, який вийшов до фіналу. Як відомо, за «золото» Ігор у Парижі українським спортсменам обіцяно 125 тисяч доларів, за «срібло» — 100 тисяч і за «бронзу» — 80 тисяч.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Олімпійських іграх у Парижі сталася трагедія.

Фото НОК України

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