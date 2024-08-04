Голубець-молодець: рецепт ледачих голубців по-новому від Тетяни Литвинової

Страви з капусти люблять всі українці. Квашена капуста, капусняк, борщ, бігос, голубці — це лише початок довгого переліку страв, що їх готують з капусти спритні господині.

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А ще ж існують різновиди кожної з цих страв. Наприклад, голубці бувають ледачими. Це коли у вас немає багато часу, аби приготувати велику кількість окремих голубців і ви робите один великий.

Так зробила і блогерка Тетяна Літвінова, яка приготувала «голубець-молодець» у вигляді… овочевого пирога.

Перелік інгредієнтів:

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капуста — 700 г;

морква — 200 г;

цибуля — 200 г;

рис — 50 г;

фарш — 500 г;

томатний соус — 200 г;

часник, сіль, коріандр — за смаком;

сметана — 100 г;

часник — 2 зубчики.

Приготування

Насамперед Тетяна показала, як швидко відділити листя капусти — для цього треба просто замотати качан у харчову плівку і відправити у мікрохвильовку на 15 хвилин (при середній потужності).

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Для начинки цибулю та часник подрібнюємо і пасеруємо на олії або вершковому маслі, додаємо натерту моркву. Сирий фарш змішуємо з сирим рисом (його потрібно взяти небагато), додаємо підсмажені овочі, спеції і томатний соус. Не забудьте посолити!

Настав час діставати нашу капусту з мікрохвильовки. Розбираємо її на листочки і викладаємо на дно підготовленої форми для запікання так, аби краї звисали.

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Товсту частину капустяного листя варто вирізати, щоб коли при тушкуванні все з'єдналося, запіканка була однорідною. На цьому етапі викладаємо начинку і утрамбовуємо її по всій площині форми.

Наступним шаром йдуть шматочки капусти, якими треба покрити начинку.

Наостанок огортаємо наш голубець тими краями капусти, які звисають з форми

Заливаємо все міксом сметани і томатного соусу і ставимо запікати при 180 градусах протягом 45 хвилин (орієнтовно).

Нагадаємо також про рецепт запіканки з молодою капустою від Ольги Матвій.

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