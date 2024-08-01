Домашнє печиво з цукровою пудрою: смак щасливого дитинства

Печиво, посипане цукровою пудрою, зазвичай має такий апетитний вигляд, що неможливо втриматись, аби його не скуштувати. Йдеться саме про домашнє! Адже його робили дбайливі руки людини, яка любить пекти і хоче зробити приємне рідним та близьким.

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Запах і смак такого печива особливий. Діти запам'ятовують його на все своє життя і потім, ставши дорослими, порівнюють з тим те, що куштують.

Смак дитинства дуже важливий і визначальний. Про це говорять багато психологів.

Рецептом домашнього печива поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- Це печиво м'яке та ніжне, — каже Елла Іванова. — Готується просто, швидко — і результат вас вразить. Думаю, сподобається і дорослим, і дітям.

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Домашнє печиво 200 г борошна

80 г цукрової пудри

60 г вершкового масла

6 г розпушувача

8 г ванільного цукру

2 яйця

Сіль

Цукрова пудра для посипання

Замісити тісто із зазначених інгредієнтів і витримати годину в холодильнику. Розкачати, вирізати печиво і випікати за 180 градусів приблизно 10 хвилин.

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Посипати цукровою пудрою.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт булочок із корицею.

Фото з альбому Елли Іванової

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