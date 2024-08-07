Розклад виступів українських спортсменів на Іграх-2024 7 серпня, медальний залік Олімпіади

У середу, 7 серпня, на XXXIII Олімпійських іграх у Парижі, де команда шаблісток та стрибунка у висоту Ярослава Магучих принесли Україні «золото», розіграють ще 23 комплекти нагород у 10 видах спорту.

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У 13-й день змагання 12 українських атлетів виступлять у семи дисциплінах. Зокрема, «золото» боксерського турніру оскаржить віцечемпіон Токіо-2020 Олександр Хижняк. На килим борцівського турніру вийдуть Оксана Лівач, Парвіз Насібов та олімпійський чемпіон Жан Беленюк, який ухвалив рішення про завершення кар'єри. Також честь країни захищатимуть українські стрибуни у висоту (Владислав Лавський, Олег Дорощук, Андрій Проценко), марафонці у спортивній ходьбі (Іван Банзерук, Людмила Оляновська), майстри веслування на байдарці та каное (Марія Повх, Павло Алтухов) та стрибунка у воду Вікторія Кесар.

Розклад виступів українських атлетів на Олімпіаді-2024 7 серпня

08:30. Легка атлетика. Спортивні ходьба, марафон, естафета. Іван Банзерук, Людмила Оляновська.

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10:30. Веслування на байдарках та каное (жінки), байдарки-одиначки, 500 метрів, кваліфікація. Марія Повх.

11:05. Стрибки у висоту (чоловіки), кваліфікація. Владислав Лавський, Олег Дорощук, Андрій Проценко.

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12:00. Вільна боротьба (жінки) до 50 кг, втішний раунд. Оксана Лівач — Юї Сусакі (Японія).

12:30. Греко-римська боротьба (чоловіки), до 67 кг, 1/8 фіналу. Парвіз Насібов — Мате Немеш (Сербія).

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12:30. Греко-римська боротьба (чоловіки) до 87 кг, 1/8 фіналу. Жан Беленюк — Цянь Хайтао (Китай).

12:40. Веслування на байдарках і каное (чоловіки), каное-одиначки, 1000 метрів, кваліфікація. Павло Алтухов.

16:00. Стрибки у воду (жінки), трамплін, 3 метри, попередній раунд. Вікторія Кесар.

23:51. Бокс (чоловіки), до 80 кг, фінал. Олександр Хижняк — Нурбек Оралбай (Казахстан).

Після завершення 12 днів боротьби за нагороди Олімпійських ігор, які продовжаться до 11 серпня, медалі здобули спортсмени з 75 країн. Медальний залік (за кількістю «золота») очолюють США — 86 нагорода (24 золоті, 31 срібна, 31 бронзова), за якими розташувалися Китай — 59 (22−21−16), Австралія — 35 (14−12−9), Франція — 48 (13−16−19), Великобританія — 46 (12−15−19), Республіка Корея — 26 (11−8-7) та Японія — 29 (11−6-10). Україна із сімома нагородами посідає 18-ту позицію.

Нагадаємо, що в колекції нашої команди — дві нагороди найвищої проби (команда шаблісток у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової, стрибунка у висоту Ярослава Магучих), дві срібні (стрілець Сергій Куліш, гімнаст Ілля Ковтун) та три бронзові (фехтувальниця Ольга Харлан, стрибунка у висоту Ірина Геращенко та метальник молота Михайло Коман). Крім того, як мінімум, «срібло» гарантував собі боксер Олександр Хижняк, який вийшов у фінал. Як відомо, за «золото» Ігор у Парижі українським спортсменам обіцяно 125 тисяч доларів, за «срібло» — 100 тисяч і за «бронзу» — 80 тисяч.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що віцечемпіон Олімпійських ігор ампутував палець заради участі в Олімпіаді в Парижі.

Фото НОК України

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