Розклад стартів українських спортсменів на Іграх-2024 8 серпня медальний залік Олімпіади

У четвер, 8 серпня, на XXXIII Олімпійських іграх у Парижі, де боксер Олександр Хижняк приніс Україні третє «золото», розіграють ще 25 комплектів нагород у 12 видах спорту.

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У 14-й день змагання 16 українських атлетів виступлять у п'яти видах спорту. Зокрема, «золото» борцівського турніру оскаржить віцечемпіон Токіо-2020 Парвіз Насібов, а «бронзу» — олімпійський чемпіон-2020 Жан Беленюк. За місце на п'єдесталі пошани битиметься важкоатлетка Каміла Конотоп. Крім того, на старт вийдуть наші представники у скелелазінні, художній гімнастиці, веслуванні на байдарках та каное, вільній та греко-римській боротьбі, а також сучасному п'ятиборстві.

Нагадаємо, що в Україні змагання Ігор-2024 транслюють у прямому ефірі регіональні канали «Суспільного», телеканал «Суспільне Спорт», сайт «Суспільне Спорт» (чотири плеєри), а також YouTube-канал «Суспільне Спорт» (обрані події за участю українців).

Розклад виступів українських атлетів на Олімпіаді-2024 8 серпня

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11.00. Скелелазіння (жінки), двоборство, день 2, півфінал. Євгенія Казбекова.

11.00. Художня гімнастика, особисте багатоборство, кваліфікація. Таїсія Онуфрійчук.

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11:30. Веслування на байдарках і каное (жінки), каное-одиначка, 200 метрів, попередні запливи. Анастасія Рибачок, Людмила Лузан.

12:00. Вільна боротьба, до 86 кг, 1/8 фіналу. Майлз Назім Амін (Сан-Марино) — Василь Михайлов.

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12:00. Сучасне п'ятиборство (чоловіки), фехтування. Олександр Товкай, Владислав Чекан.

12:00. Боротьба, до 57 кг, 1/8 фіналу. Аліна Грушина-Акобія — Ангеліна Лисак (Польща).

12:50. Веслування на байдарках та каное (чоловіки), байдарка-четвірка, півфінал. Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов, Іван Семикін.

15:30. Сучасне п'ятиборство (жінки), фехтування. Валерія Пермикіна.

16:00. Важка атлетика (жінки), до 59 кг, фінал. Каміла Конотоп.

19:15. Греко-римська боротьба, до 67 кг, фінал. Парвіз Насібов — Саїд Есміїлі Левесі (Іран).

19:30. Греко-римська боротьба, до 87 кг, поєдинок за бронзову медаль. Жан Беленюк.

Після завершення 13 днів боротьби за нагороди Олімпійських ігор, які продовжаться до 11 серпня, медалі вибороли спортсмени з 80 країн. Медальний залік (за кількістю «золота») очолюють США — 94 нагороди (27 золотих, 35 срібних, 32 бронзові), за якими розташувалися Китай — 65 (25−23−17), Австралія — 41 (18−12−11), Франція — 51 (13−17−21), Великобританія — 49 (12−17−20), Республіка Корея — 27 (12−8-7) та Японія — 31 (12−6-13). Україна із вісьмома нагородами посідає 17-у позицію.

Нагадаємо, що в колекції нашої команди — три нагороди найвищої проби (команда шаблісток у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової, стрибунка у висоту Ярослава Магучих, боксер Олександр Хижняк), дві срібні (стрілець Сергій Куліш, гімнаст Ілля Ковтун) та три бронзові (фехтувальниця Ольга Харлан, стрибунка у висоту Ірина Геращенко та метальник молота Михайло Коман). Крім того, як мінімум, «срібло» гарантував собі борець Парвіз Насібов, який вийшов у фінал. Як відомо, за «золото» Ігор у Парижі українським спортсменам обіцяно 125 тисяч доларів, за «срібло» — 100 тисяч і за «бронзу» — 80 тисяч.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Олімпійських іграх у столиці Франції сталася трагедія.

Фото НОК України

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