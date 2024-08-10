На якийсь час затишшя: експерт пояснив, наскільки важливо Україні бити по військових аеродромах рф

Засновник благодійного фонду «Закриємо небо України» генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що після ударів по військових аеродромах рф хоча б на певний час знижуються атаки по Україні авіабомбами.

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«Після ударів наших ударних безпілотників по аеродромах, де базується російська стратегічна авіація, ворог не використовує стратегічні бомбардувальники, — сказав генерал. - Вони — це елемент російської ядерної тріади, але також використовувалися для атак по Україні неядерними ракетами. Згадайте удари по аеродромах Краснодарського краю, по аеродрому „Оленья“, по аеродрому „Енгельс“».

Експерт додав, що удар 9 серпня по військовому аеродрому «Липецьк» також скоротив авіаактивність окупантів. Крім того, наголосив він, покращуються характеристики наших ударних безпілотних апаратів.

«За дальністю — це вже 1800 км безпосередньо, по лінії, — пояснив Романенко. — А з урахуванням того, що дрони обходили райони російської ППО, то їхня дальність уже 2000 км. Також збільшується бойова частина, можливість ураження. Удосконалюється можливість обходу засобів радіоелектронної боротьби».

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Романенко нагадав, що ударів Україна завдає і ракетами власного виробництва:

«Модернізовано ракети «Нептун». Перший варіант був протикорабельний, і в такий спосіб ми потопили крейсер «Москва». А тепер ракету модернізували, збільшили дальність, і це вже «земля — земля».

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Додамо, що в ніч на 10 серпня ЗСУ знищили газову вежу з військовими росії в Чорному морі.

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