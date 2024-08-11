Фантастично смачне абрикосове масло: готується просто і швидко, а перестати їсти неможливо

Фудблогерка Валерія Велігура, яка раніше ділилася рецептом пирога з тіста філо, груши та камамбера, категорично не радить фоловерам готувати абрикосове масло, адже якщо ви його спробуєте, то вже не зможете зупинитися і з'їсте все, що наготували.

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«Зупинитися їсти буде просто неможливо! Ідеально пасує до каш, млинців, сирничків та навіть смакує просто зі свіжим або підсмаженим хлібом. Ще й готується дуже просто та швидко», — пише Валерія на своїй сторінці у соцмережах.

Інгредієнти (~ на 470 г): 500 г абрикос;

75−150 г цукру/меду/натурального сиропу і т.д. (авторка рецепту брала цукор + мед);

1 пакетик ванільного цукру;

Дрібка солі;

1 ст.л. лимонного або апельсинового соку;

Цедра лимона або апельсина;

150 г вершкового масла.

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Приготування: РЕКЛАМА Беремо стиглі соковиті абрикоси та виймаємо кісточки. Половинки розрізаємо навпіл та кладемо у каструлю. Додаємо мед/цукор, ванільний цукор, сіль, лимонний/апельсиновий сік та цедру. Ставимо на середній вогонь і помішуючи тушкуємо 15 хв.

Додаємо вершкове масло і тримаємо на вогні ще 5 хв. На цьому етапі рекомендую спробувати абрикосове масло і за необхідністю додати цукор або інші спеції.

Ретельно пробиваємо блендером до однорідності, і за бажанням, перетираємо через сито.

Кладемо у формочки, даємо охолонути при кімнатній температурі і зберігаємо у холодильнику. Також можна заморозити чи законсервувати.

Смакує, як одразу, так і після охолодження!

Раніше Тетяна Литвинова ділилася рецептом «ледачого» фруктового пирога з абрикосами та яблуками.

Фото — скріншот

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