FLiRT шириться Україною: хто в зоні ризику, як убезпечитись та скільки вже хворих на новий штам коронавірусу

Поширення COVID-19 зафіксували на початку літа, коли нові субваріанти Omicron спалахнули у США.

«COVID-19 досі з нами, і збудник циркулює в усіх країнах», — заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я 6 серпня.

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Тепер мутований коронавірус почав активніше поширюватися і в Україні. У МОЗ повідомили про зростання захворюваності.

Так, у липні 2024 року в Україні виявили трьох пацієнтів з новим субваріантом COVID-штаму Omicron під назвою FLiRT. У Києві захворіли дві жінки, а в Івано-Франківській області — чоловік віком 60+ років. А вже на початку серпня було зафіксовано перший летальний випадок через інфікування новим субваріантом, який стався на Івано-Франківщині. Як писали ЗМІ, жінці було 80 років, і вона померла від штаму FLiRT. Інфікування підтвердили у лабораторії. Літню жінку лікували в одній з лікарень Івано-Франківська, куди вона потрапила з високою температурою й у важкому стані.

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За словами заступника міністра охорони здоровʼя, головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, наразі територією України циркулює 10 штамів вірусу SARS-CoV-2 — це різні субваріанти штаму Omicron.

«За останні два тижні в Україні зареєстровано п’ять випадків субваріанта коронавірусу FLiRT», — розповів Кузін.

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Також Кузін повідомив, що рівень захворюваності залежить від щільності населення: у Києві, Львівській та Івано-Франківській областях він найвищий.

Кузін зазначив, що новий субваріант поширюється швидше та ухиляється від імунної відповіді, тому можливі повторні зараження.

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«Поки що немає даних, що новий штам викликає важкі ускладнення. Основний симптом — значне підвищення температури, яка важко збивається, але випадки частіше проходять без пневмонії», — сказав Кузін.

В зоні ризику, як і раніше, літні люди та люди з ослабленим імунітетом, а також хворі на артеріальну гіпертензію, рак та діабет; особи з серцево-судинними захворюваннями та хворобами дихальних шляхів; люди, які мали прямі контакти з хворими на COVID-19 та, власне, медичні працівники.

Кузін також повідомив, що в Україні є понад 400 тисяч доз оmicron-специфічної вакцини проти коронавірусу. Крім того, країна співпрацює з механізмом COVAX, що забезпечує безкоштовне постачання вакцин.

«Якщо буде потрібно більше вакцин, ми зможемо замовити додаткові партії», — запевнив санлікар.

Також у МОЗ додали, що попри зростання кількості випадків COVID-19 в Україні протягом останнього місяця, підстав для запровадження нових обмежувальних заходів немає, оскільки країни, які раніше зіткнулися з хвилею FLiRT, не запроваджували нового карантину.

Рекомендації щодо профілактики залишаються незмінними: обмеження відвідування громадських місць, провітрювання приміщень, вакцинація та миття рук.

Раніше повідомлялося, що AstraZeneca відкликає з ринку свою вакцину від коронавірусу. Вона може мати небезпечні побічні ефекти.

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