Кабачкова намазка — смачний та ситний сніданок від майстершефа Ольги Рябенко
Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше розповіла, як приготувати вечерю з риби за 20 хвилин, поділилася секретом приготування кабачкової намазки.
«Кабачкова намазка. Ідеальне рішення для смачного та ситного сніданку. А головне — корисного», — написала вона.
Інгредієнти:
— Кабачок — 1 шт;
- Цибуля — 1 шт;
- Часник — 3 зубці;
- Сир плавлений — 200 г;
- Петрушка, кріп;
- Сіль, перець;
- Паприка або помідор сушений.
Спосіб приготування:
— На олії обсмажити цибулю та кабачок, наприкінці посолити, поперчити та додати часник, перемішати та дати охолонути.
- Овочі відправити до блендера, додати зелень і плавлений сир, пробити все до однорідної маси.
- Перекласти в зручний посуд, додати паприку або помідори сушені шматочками, перемішати і відправити в холодильник.
Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати дуже незвичайний салат з кабачками, а також варення з кабачків з лимоном та ананасовим соком.20
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