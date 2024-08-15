Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше розповіла, як приготувати вечерю з риби за 20 хвилин, поділилася секретом приготування кабачкової намазки.

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«Кабачкова намазка. Ідеальне рішення для смачного та ситного сніданку. А головне — корисного», — написала вона.

Інгредієнти: — Кабачок — 1 шт;

- Цибуля — 1 шт;

- Часник — 3 зубці;

- Сир плавлений — 200 г;

- Петрушка, кріп;

- Сіль, перець;

- Паприка або помідор сушений. РЕКЛАМА Спосіб приготування: — На олії обсмажити цибулю та кабачок, наприкінці посолити, поперчити та додати часник, перемішати та дати охолонути.

- Овочі відправити до блендера, додати зелень і плавлений сир, пробити все до однорідної маси.

- Перекласти в зручний посуд, додати паприку або помідори сушені шматочками, перемішати і відправити в холодильник. РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати дуже незвичайний салат з кабачками, а також варення з кабачків з лимоном та ананасовим соком.

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