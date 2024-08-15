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Кабачкова намазка — смачний та ситний сніданок від майстершефа Ольги Рябенко

17:07 15 серпня 2024
Кабачкова намазка

Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше розповіла, як приготувати вечерю з риби за 20 хвилин, поділилася секретом приготування кабачкової намазки.

«Кабачкова намазка. Ідеальне рішення для смачного та ситного сніданку. А головне — корисного», — написала вона.

Інгредієнти:

— Кабачок — 1 шт;
- Цибуля — 1 шт;
- Часник — 3 зубці;
- Сир плавлений — 200 г;
- Петрушка, кріп;
- Сіль, перець;
- Паприка або помідор сушений.

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Спосіб приготування:

— На олії обсмажити цибулю та кабачок, наприкінці посолити, поперчити та додати часник, перемішати та дати охолонути.
- Овочі відправити до блендера, додати зелень і плавлений сир, пробити все до однорідної маси.
- Перекласти в зручний посуд, додати паприку або помідори сушені шматочками, перемішати і відправити в холодильник.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати дуже незвичайний салат з кабачками, а також варення з кабачків з лимоном та ананасовим соком.

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