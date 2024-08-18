Дженніфер Лопес насолоджується життям без Бена Аффлека

Нещодавно Бен Аффлек відсвяткував свій 52-й день народження. В цей знаменний для нього день багато хто очікував возз'єднання з дружиною Дженніфер Лопес. Однак зустрічі не відбулося, співачка публічно не привітала в день народження свого чоловіка, а лише забігла до нього на пів годинки по дорозі на концерт Бруно Марса. Натомість Джей Ло поділилася зі своїми підписниками в соціальних мережах трьома ніколи раніше не баченими фотографіями зі святкування власного дня народження в липні минулого року, пише видання Marca

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Попри постійні чутки про її розставання з Аффлеком, Дженніфер Лопес, здається, не надто переймається цими спекуляціями. Яскравим прикладом цього став її сольний виступ на концерті Бруно Марса під час урочистого відкриття Intuit Dome, нової арени для команди «Лос-Анджелес Кліпперс». Вартість стадіону, який також прийматиме Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі, два мільярди доларів.

На відео з заходу видно, як Джей Ло танцює під пісню «Marry You». Це викликало чимало коментарів, в тому числі й про її стосунки з Аффлеком. Наприклад, такий: «Вийдеш за мене? Серйозно… Скільки шлюбів вона намацала?» У відповідь інші шанувальники написали, що Джей Ло завжди залишалася життєрадісною, незалежно від того, була вона з партнером чи ні.

Пікантності додає те, що 20 серпня Джей Ло та Бен святкуватимуть другу річницю свого неймовірного весілля.

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На початку цього року шанувальники відзначили, що Аффлека і Лопес не бачили разом більш як 40 днів, що викликало занепокоєння щодо їхнього шлюбу. У травні Us Weekly підтвердив, що Аффлек з'їхав з їхнього будинку в Беверлі-Хіллз, хоча ніхто з них публічно не говорив про проблеми в шлюбі. Оскільки навколо стосунків зірок все ще залишається багато запитань, невідомо, чи поділяться вони з шанувальниками планами про святкування річниці весілля, чи їхнє мовчання буде красномовнішим за всі слова.

Додамо, що Дженніфер Лопес уникає запитань про Бена Аффлека, але носить свою обручку.

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Фото: Getty Images

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