Європейські ЗМІ називають «серйозним симптомом» відсутність відповідей НБУ на запити щодо банку «Альянс»

Європейське видання EUToday написало відкритого листа керівництву Національного банку України через небажання останнього давати відповіді на питання щодо ситуації довкола банку «Альянс». На фоні очікуваного виділення Україні багатомільярдних обсягів коштів на фінансування відбудови та забезпечення економічної стабільності, прозорість і підзвітність регулятора є важливим фактором, НБУ повинен зайняти активну позицію щодо очищення українського банківського ринку від недобросовісних учасників та позбавлення його від впливу старих і нових магнатів, пише редактор EUToday в листі до голови НБУ Андрія Пишного.

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«Українські ЗМІ неодноразово звертали увагу на незаконні дії фінансової установи, зокрема, на факти регулярних відмов „Альянс Банку“ платити банківські гарантії, підробку банківської документації, неодноразове порушення банківських правил, причетність банку до незаконного відмивання грошей та кримінальне провадження за участю банківської установи та керівництва банку. Проте всі ці факти не отримали оцінки НБУ. Крім того, в результаті перевірки НБУ в січні 2023 року стало відомо, що „банк бере надмірні кредитні ризики, що перевищують нормативні ліміти, встановлені регулятором“ […] Такий висновок, безумовно, був би підставою для ухвалення санкцій щодо банківської установи в Європейському Союзі. Відсутність оцінки та заходів Національним банком України щодо такої діяльності виглядає, по суті, незрозумілою для європейського спостерігача і, на нашу думку, може сприйматися як досить серйозний симптом», — сказано в листі.

«Альянс Банк» пов'язують із впливовими українськими олігархами, він користується протекцією колишнього голови НБУ та окремих політиків. Яскравим прикладом такого патронажу є сума рефінансування, отримана «Альянс Банком» від НБУ під час війни. На нашу думку, непропорційність обсягу кредитів і розміру фінансової установи може бути додатковим показником певного інтересу олігархічних груп та їхнього впливу на рішення НБУ", — йдеться у зверненні.

«Ми запитуємо конкретно про питання, які контролюються в Брюсселі. Які заходи вжив НБУ за результатами перевірки „Альянс Банку“ у 2023 році? Які заходи були вжиті НБУ для перевірки поточного стану та відповідності банківської документації реальному стану справ в „Альянс Банку“ в період з січня 2023 року по травень 2024 року? Як НБУ оцінює рівень управління та контролю за діяльністю банку з боку правління та наглядової ради „Альянс Банку“? Які заходи вживає НБУ для захисту державних органів та підприємств від використання банківських продуктів „Альянс Банку“ (який продовжує видавати банківські гарантії) та запобігання збиткам від невиконання банком умов виданих банківських гарантій у майбутньому, враховуючи, що невиконання банківських гарантій раніше мало місце щодо зобов’язань, наданих Міноборони, „Нафтогаз Трейдинг“, „Укргазвидобування“ тощо», — сказано в публікації.

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«Це дуже серйозні інституційні проблеми, які необхідно вирішити, не в останню чергу в світлі відбудови України, вартість якої Світовий банк оцінив у 486 мільярдів доларів — після поточного конфлікту», — резюмує автор листа.

Нагадаємо, банк «Альянс» є одним з фігурантів справи НАБУ про розкрадання 1,7 млрд грн коштів державної компанії «Укренерго», яка на початку повномасштабного вторгнення продала електроенергію компанії «Юнайтед Енерджі». Голову правління банку оголосили в міжнародний розшук.

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Раніше повідомлялося, що після скандалу з хабарем НАБУ від адвокатів банку «Альянс» НБУ має розпочати рішуче очищення ринку від шахраїв.

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