Маринована червона цибуля: готуємо за кілька хвилин
Домашня їжа поза конкуренцією, якщо, звісно, смачно приготована. Сьогодні готувати їжу люблять багато хто. Але дехто боїться, що не впорається. Однак варто тільки почати — і справа піде.
Мотивацією може бути відвідування ресторану і порівняння цін. Відрізнятися вартість ресторанної страви та домашньої буде суттєво. Крім того, домашні страви готуються, зазвичай, без ненатуральних консервантів. А це дуже важливо. Адже те, що ми їмо, багато в чому визначає наше здоров'я.
Рецептом маринованої цибулі поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
- Це просто і дуже ароматно, — каже Елла Іванова. — А ще дуже красиво й апетитно. Переконатися зможете в цьому самі, приготувавши страву самостійно. Маринована цибуля ідеальна для м'яса та салатів. Також вона підійде для канапок.
Маринована червона цибуля
- 2 червоні цибулини
- 1 столова ложка лимонного соку
- 1 столова ложка олії
- Сіль і перець за смаком
- 1 чайна ложка меду
- Сумах-1−2 чайні ложки
Цибулю нарізаємо дуже тонко кільцями. Маринуємо в суміші лимонного соку, олії та меду зі спеціями.
І смачного!
Нагадаємо рецепт неперевершених маринованих баклажанів.
Фото з альбому Елли Іванової83
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