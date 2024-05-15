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Книга рецептів

Смачні як гарячими, так і холодними: «ідеальні» котлети із щуки від суперфіналістки «МастерШефа»

17:21 15 травня 2024
Котлети

Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше поділилася рецептом курятини у сирному клярі, запропонувала фоловерам рецепт рибних котлет зі щуки.

«Ловіть рецепт найсмачніших рибних котлеток, що смакують як у гарячому вигляді, так і в холодному, і будуть до вподоби всій родині. М’ясо щуки дієтичне з солодкуватим присмаком. Це ідеальне мʼясо для приготування ніжних котлет», — пише вона у соцмережах.

Інгредієнти:

  • Філе щуки — 600 г;
  • Цибуля — 1 шт (або шалот 5−6 шт);
  • Яйце — 1 шт;
  • Хліб білий — 120 г;
  • Молоко — 120 мл;
  • Сало — 60 г;
  • Сіль;
  • Перець лимонний для риби — 1−2 ч. л;
  • Мед — 1 ч.л. (він прибирає запах риби та не відчувається в котлетах);
  • Кріп — 40 г;
  • Панірувальні сухарі або вівсянка (якщо тісто рідке або липне) — 60 г.

Для соусу:

  • Йогурт або сметана — 2 ст. л;
  • Хрін червоний — 1 ст. л;
  • Кріп — 1 ч.л.

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Приготування:

  • Щуку зачистити від шкіри та кісточок та порізати на дрібні шматки.
  • Хлібний м’якуш залити молоком на 2 хв, а потім добре віджати рідину.
  • Цибулю збити з яйцем в блендері до однорідної маси.
  • Додати рибу, сало, спеції, мед, замочений хліб, і знову все збити.
  • Додати подрібнений кріп і замісити фарш.
  • Якщо фарш виходить рідкуватим або липне до рук, додати панірувальних сухарів або вівсянки.
  • Дати постояти 15 хв.
  • Формувати котлети мокрими руками.
  • На розігрітій сковорідці смажити до золотавого кольору з усіх сторін.
  • Подавати з соусом.

Раніше кулінарка Наталія Бевза поділилася рецептом котлет «Гнізда».

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Фото — скріншот

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