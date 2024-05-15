Смачні як гарячими, так і холодними: «ідеальні» котлети із щуки від суперфіналістки «МастерШефа»
Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше поділилася рецептом курятини у сирному клярі, запропонувала фоловерам рецепт рибних котлет зі щуки.
«Ловіть рецепт найсмачніших рибних котлеток, що смакують як у гарячому вигляді, так і в холодному, і будуть до вподоби всій родині. М’ясо щуки дієтичне з солодкуватим присмаком. Це ідеальне мʼясо для приготування ніжних котлет», — пише вона у соцмережах.
Інгредієнти:
- Філе щуки — 600 г;
- Цибуля — 1 шт (або шалот 5−6 шт);
- Яйце — 1 шт;
- Хліб білий — 120 г;
- Молоко — 120 мл;
- Сало — 60 г;
- Сіль;
- Перець лимонний для риби — 1−2 ч. л;
- Мед — 1 ч.л. (він прибирає запах риби та не відчувається в котлетах);
- Кріп — 40 г;
- Панірувальні сухарі або вівсянка (якщо тісто рідке або липне) — 60 г.
Для соусу:
- Йогурт або сметана — 2 ст. л;
- Хрін червоний — 1 ст. л;
- Кріп — 1 ч.л.
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Приготування:
- Щуку зачистити від шкіри та кісточок та порізати на дрібні шматки.
- Хлібний м’якуш залити молоком на 2 хв, а потім добре віджати рідину.
- Цибулю збити з яйцем в блендері до однорідної маси.
- Додати рибу, сало, спеції, мед, замочений хліб, і знову все збити.
- Додати подрібнений кріп і замісити фарш.
- Якщо фарш виходить рідкуватим або липне до рук, додати панірувальних сухарів або вівсянки.
- Дати постояти 15 хв.
- Формувати котлети мокрими руками.
- На розігрітій сковорідці смажити до золотавого кольору з усіх сторін.
- Подавати з соусом.
Раніше кулінарка Наталія Бевза поділилася рецептом котлет «Гнізда».
Фото — скріншот63
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