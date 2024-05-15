Смачні як гарячими, так і холодними: «ідеальні» котлети із щуки від суперфіналістки «МастерШефа»

Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше поділилася рецептом курятини у сирному клярі, запропонувала фоловерам рецепт рибних котлет зі щуки.

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«Ловіть рецепт найсмачніших рибних котлеток, що смакують як у гарячому вигляді, так і в холодному, і будуть до вподоби всій родині. М’ясо щуки дієтичне з солодкуватим присмаком. Це ідеальне мʼясо для приготування ніжних котлет», — пише вона у соцмережах.

Інгредієнти: Філе щуки — 600 г;

Цибуля — 1 шт (або шалот 5−6 шт);

Яйце — 1 шт;

Хліб білий — 120 г;

Молоко — 120 мл;

Сало — 60 г;

Сіль;

Перець лимонний для риби — 1−2 ч. л;

Мед — 1 ч.л. (він прибирає запах риби та не відчувається в котлетах);

Кріп — 40 г;

Панірувальні сухарі або вівсянка (якщо тісто рідке або липне) — 60 г. Для соусу: Йогурт або сметана — 2 ст. л;

Хрін червоний — 1 ст. л;

Кріп — 1 ч.л.

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Приготування: Щуку зачистити від шкіри та кісточок та порізати на дрібні шматки.

Хлібний м’якуш залити молоком на 2 хв, а потім добре віджати рідину.

Цибулю збити з яйцем в блендері до однорідної маси.

Додати рибу, сало, спеції, мед, замочений хліб, і знову все збити.

Додати подрібнений кріп і замісити фарш.

Якщо фарш виходить рідкуватим або липне до рук, додати панірувальних сухарів або вівсянки.

Дати постояти 15 хв.

Формувати котлети мокрими руками.

На розігрітій сковорідці смажити до золотавого кольору з усіх сторін.

Подавати з соусом.

Раніше кулінарка Наталія Бевза поділилася рецептом котлет «Гнізда».

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Фото — скріншот

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