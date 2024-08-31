«Прикурюйте» правильно: автоексперт назвав типові помилки водіїв, які можуть дорого обійтися

Метод «прикурювання» давно перестав бути чимось екстраординарним для автомобілістів, які зіткнулися з проблемою розрядки акумулятора. Його простота не залишає у водіїв сумнівів у правильності своїх дій, що, за словами досвідченого автомеханіка, іноді виливається в фатальну помилку, яка згодом може дорого обійтися. Експерт попередив, що неправильне «прикурювання», як і неправильна зарядка смартфона в автомобілі, загрожує серйозними наслідками, аж до відмови двигуна, пише Твоя Машина.

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Насамперед майстер звернув увагу, що дроти під час цього процесу слід накидати так, щоб уникнути короткого замикання. Спершу потрібно підключати плюс і тільки потім масу. Це дає змогу не допустити контакту плюсового дроту з кузовом, що обов’язково призведе до замикання і потенційного згоряння проводки.

Також механік вказав на неприпустимість миттєвого запуску двигуна після під’єднання проводів. У такій ситуації все навантаження піде на батарею донора, яка дуже швидко може розрядитися. Крім того, не можна прикурювати акумулятор від автомобіля з працюючим двигуном. Не варто забувати, що живлення в такому разі йде через батарею від генератора. Таким чином, агрегат відчуває подвійне навантаження і просто може вийти з ладу.

За словами експерта, правильно «прикурювати» машину потрібно так: під’єднати дроти, дати батареї підзарядитися п’ять хвилин, після чого заглушити донор, і тільки потім можна намагатися запустити двигун автомобіля, який потребував підзарядки. Якщо після двох-трьох спроб зробити це не вдалося, продовжувати крутити стартер не має сенсу. Слід шукати проблему в чомусь іншому.

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Раніше «ФАКТИ» писали, чому водіям радять не глушити двигун відразу після зупинки та назвали п'ять причин, чому не варто включати кондиціонер в автомобілі відразу після запуску двигуна.

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