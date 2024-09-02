Носіть якомога довше: як часто потрібно прати джинси і як це правильно робити

Коли справа доходить до простого стилю, немає нічого кращого за чудову пару джинсів. Хоча джинси з'явилися у світі родео та міцного робочого одягу, вони стали позачасовим елементом гардероба, який люблять за його універсальність, довговічність та класичну привабливість. З розвитком джинсової тканини зросла й ціна на неї. Щоб продовжити термін служби джинсів і зберегти баланс між зручністю носіння та первозданним зовнішнім виглядом, важливо правильно доглядати за джинсами, пише southernliving.com.

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Коли тільки купили джинси, варто не прати їх якомога довше. Для досягнення найкращих результатів носіть джинси довго, щоб вони притерлися й набули форми. Це особливо актуально для джинсів, виготовлених з так званого сирого або краєвого деніму, тобто деніму, який не піддавався пранню, усадці або будь-якій іншій обробці.

Як саме слід прати джинси — це питання особистих уподобань і значною мірою залежить від того, як часто ви їх використовуєте.

Частота прання залежить від того, як часто їх носять. Якщо ви носите джинси щодня, то, ймовірно, вам слід прати їх щонайменше кожні шість-вісім тижнів, але якщо ви носите їх лише час від часу, то можна обійтися й довшим інтервалом. Крім того, якщо на ваших джинсах є видимий бруд або плями або ви в них спітніли, вам краще кинути їх у пральну машину.

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Щодо способу прання, в експертів є свої думки. Варто прати в холодній воді на делікатному режимі з м'яким мийним засобом. Сушити слід на рівній поверхні. Не варто класти їх у сушарку.

Крім того, вивертання джинсів може допомогти зберегти колір. Щоб ефективно висушити їх, варто обережно скрутити, починаючи з низу, і вичавити зайву воду. Майте на увазі, що джинси можуть трохи сісти.

У джинсовій спільноті давно ходять чутки, що заморожування джинсів є гарною альтернативою пранню, оскільки це нібито зберігає джинсову тканину та вбиває будь-які бактерії, які можуть на ній бути. Проте фахівці кажуть: морозильна камера не працює, це міф. Один студент написав про це дисертацію та виявив, що це не допомагає, а лише «робить їх холодними й смердючими».

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