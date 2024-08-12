Одяг буде як новий: Марина Жукова порекомендувала «чарівний розчин» для видалення старих плям

Блогерка Марина Жукова у своєму арсеналі має безліч порад з ведення домогосподарства. Днями вона поділилася лайхфаком, як видалити жовті плями з підвіконня.

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А сьогодні експертка з чистоти розповіла про «чарівний розчин», який видаляє застарілі плями з одягу.

Для цього у велику каструлю потрібно натерти на великій тертці господарське мило. Потім додати 1−2 столові ложки соняшникової олії.

«Олія пом'якшує воду і робить білизну м'якшою. Але якщо ви переживаєте за запах, можна замінити олію кондиціонером для білизни», — зазначає Жукова.

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Додати до розчину 1 столову ложку кальцинованої соди та 4 столові ложки будь-якого відбілювача.

Залити все це 10 літрами окропу, постійно помішуючи, щоб мило розчинилося.

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Опустити білизну у каструлю, накрити кришкою та залишити мінімум на 8 годин. Краще залишити на цілу ніч, щоб прати потім вранці.

«Після замочування плями стали м'якими, білизна практично чиста і навіть неприємний запах зник!» — пише господиня.

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Потім злити «чарівний» розчин, прополоскати білизну у чистій холодній воді й випрати її у пральній машині.

«Щоб посилити ефект, до барабана машинки додаю 1−2 столові ложки соди — це додасть одягу, рушникам та іншому додаткову білизну», — уточнює Жукова.

«Якщо ви переживаєте за кольорові речі, не замочуйте їх у цьому розчині. Для кольорових речей можна використовувати розчин з господарським милом та содою, але без відбілювача», — радить господиня.

Також Марина Жукова порекомендувала суперсуміш для прибирання з трьох доступних компонентів.

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