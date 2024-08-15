Завжди виглядатимуть як нові: чотири правила прання джинсів

Є кілька лайфхаків, що дозволяють зберігати джинси у відмінному стані якомога довше. Так, ще до першого прання їх можна замочити в сольовому розчині — вони ще довго виглядатимуть як нові.

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Також варто дотримуватися кількох правил при пранні джинсів у машинці, пише «На пенсії».

По-перше, прання таких речей при делікатному режимі в прохолодній воді не призведе до усадки джинсів, а також допоможе зберегти їхній колір.

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По-друге, вицвітання може уповільнити прання джинсів, вивернутих на виворіт.

По-третє, джинсові вироби не рекомендують прати разом із іншим одягом. Вони пошиті з натуральної тканини, яка легко може «увібрати» інші кольори.

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По-четверте, джинси краще сушити на свіжому повітрі. Адже вироби з такої щільної тканини у приміщенні довго залишатимуться вологими.

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Про те, як довше зберігати колір темних речей під час прання в машинці, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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