Закуска з баклажанів: смачно так, що не зупинитися

Страви з баклажанів обожнює багато хто. Але існує стереотип, що готувати їх потрібно довго і складно. Кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова розвіює цей міф, ділячись рецептом баклажанової закуски.

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Приготуйте цю страву зараз, поки бакалажани ще є на ринку. Подавайте закуску зі свіжим ароматним хлібом або тостами. Пригощайте рідних і близьких — нехай вони оцінять вашу майстерність. Якщо страва сподобається, обов'язково запишіть рецепт у блокнот — паперовий чи електронний, адже рецепти швидко забуваються. Охоче діліться рецептами з колегами, сусідами та друзями. Можливо, колись і вони поділяться з вами вдалим рецептом.

- Це смачно з хлібом, зі смаженими овочами, з картоплею та м'ясом, — каже Елла Іванова. — Оливкову олію можна замінити соняшниковою. Альтернативою петрушці може послужити ваша улюблена зелень.

Баклажанова закуска

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2 баклажани (запікаємо до готовності без шкірки). Дрібно ріжемо. Додаємо подрібнену петрушку і зубчик часнику, а також 2 столові ложки оливкової олії.

Сіль і перець додавайте за смаком.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт маріупольського рататуя.

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Фото з альбому Елли Іванової

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