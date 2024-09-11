Рулька, запечена з овочами: ситна та смачна вечеря

Ця страва дуже популярна у Чехії. Головне — вибирати ногу з меншою кількістю жиру. Якщо ви любите футбол, буде вам рецепт в колекцію страв до пива, ділиться кулінарка Світлана Климовська.

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Складники:

1 передня свиняча нога

1 цибулина

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1 морквина

лавровий лист

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суміш перців

сіль

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Приготування

Краще брати передню свинячу ногу, щоб отримати менше жиру. Рульку потрібно помити, почистити ножем і покласти у велику каструлю з холодною водою. Додати цілу цибулину, моркву, порізану великими шматками, лавровий лист, суміш перців, сіль. Варити 2 години після закипання. Охолодити й замаринувати.

Маринад:

3 ст. ложки оливкової олії

3 зубки часнику

гілочка розмарину

перець чорний мелений

соєвий соус

Все розмішати й змастити рульку. Викласти на деко на пергамент.

Ще знадобляться:

3−4 картоплини

2 морквини

1 цибулина

сіль та перець до смаку

оливкова олія

Навколо рульки розкласти приправлені овочі. Запікати при 180 градусах 40−60 хвилин. Якщо овочі приготуються раніше, забрати їх.

Рульку перекласти на дерев’яну велику дошку, поряд викласти овочі. На дні дека є смачний соус, за допомогою пензля покрити цим соусом рульку та всі овочі для блиску. Додати для декору порічку, зелену цибулю, кріп. До свинини гарно пасують кислі ягоди, вони нейтралізують жирний смак м’яса.

Раніше кухар Олександр Худак дав рецепт оригінальної страви в горщиках, яка називається «Човлент по-закарпатськи».

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