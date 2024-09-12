Маринований перець з гірчицею: оригінальний рецепт консервації на зиму
Лечо з болгарського перцю — одна з найулюбленіших закусок на зиму, а от маринований перець з гірчицею готують не всі господині. Ті, хто вже давно знає це рецепт, обов'язково приготують декілька баночок, щоб поласувати пікантним, яскравим та смачним перчиком.
Рецептом поділилися на сайті з рецептами.
Інгредієнти:
1 кг болгарського перцю (без насіння та серединки);
Лагідна гірчиця — 150 гр.;
Вода — 500 мл.;
Цукор — 2 ст.л.;
Сіль — 1 ст.л.;
Соняшникова олія (рафінована) — 150 мл.;
Оцет — 50 мл.;
Лавровий лист — 2 шт.;
Перець духмяний — 5 шт.
Приготування:
Мʼясистий перець нарізати однаковими смужками завширшки приблизно 1 см.
Для приготування маринаду змішати між собою всі інгредієнти зі списку, окрім олії та гірчиці. Довести маринад до кипіння.
Обережно викласти в нього нарізаний перець. Варити на середньому вогні хвилин 15.
Змішати гірчицю та олію. Дістати перець з маринаду. Можна його відкинути на друшляк. Маринад більше не потрібен.
Змішати перець та гірчичну емульсію. Розкласти перець по стерильних банках. Закатати кришками й після охолодження зберігати у прохолодному місці.
Також варто нагадати про рецепт запеченого болгарського перцю, а ще про пікантний болгарський перець у кетчупі «Чилі».110
Читайте нас у Facebook