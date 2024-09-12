Маринований перець з гірчицею: оригінальний рецепт консервації на зиму

Лечо з болгарського перцю — одна з найулюбленіших закусок на зиму, а от маринований перець з гірчицею готують не всі господині. Ті, хто вже давно знає це рецепт, обов'язково приготують декілька баночок, щоб поласувати пікантним, яскравим та смачним перчиком.

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Рецептом поділилися на сайті з рецептами.

Інгредієнти:

1 кг болгарського перцю (без насіння та серединки);

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Лагідна гірчиця — 150 гр.;

Вода — 500 мл.;

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Цукор — 2 ст.л.;

Сіль — 1 ст.л.;

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Соняшникова олія (рафінована) — 150 мл.;

Оцет — 50 мл.;

Лавровий лист — 2 шт.;

Перець духмяний — 5 шт.

Приготування:

Мʼясистий перець нарізати однаковими смужками завширшки приблизно 1 см.

Для приготування маринаду змішати між собою всі інгредієнти зі списку, окрім олії та гірчиці. Довести маринад до кипіння.

Обережно викласти в нього нарізаний перець. Варити на середньому вогні хвилин 15.

Змішати гірчицю та олію. Дістати перець з маринаду. Можна його відкинути на друшляк. Маринад більше не потрібен.

Змішати перець та гірчичну емульсію. Розкласти перець по стерильних банках. Закатати кришками й після охолодження зберігати у прохолодному місці.

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