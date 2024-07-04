Домашнє морозиво зі смаком яблучного пирога: перевершить очікування

Смак яблучного пирога з корицею — смак мрії. Такий пиріг починають пекти, щойно достигають перші яблука. До речі, якщо вони кислуваті, це ніяк не псує смаку ласощів, а навіть навпаки надає йому особливих нот.

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Яблучне морозиво — справжня насолода в спеку.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- Сьогодні приготуємо смачне фруктове домашнє морозиво, — каже Елла Іванова. — Яблучне морозиво з корицею перевершить ваші очікування. Воно дуже ароматне! Колір залежить від сорту яблук. Може бути білим або жовтуватим.

Яблучне морозиво з корицею РЕКЛАМА 500 г очищених яблук

Кориця — за смаком

1 столова ложка цукру

150 г йогурту

За бажанням можна додати ванільний цукор.

Яблука очистити і проварити хвилин п'ять на сковороді, додавши трохи води, звичайний цукор і ванільний цукор, а також корицю. Охолодити і заморозити в морозилці. Збити з йогуртом або вершками.

Можна наповнити вафельні стаканчики або подавати в креманках. Таке морозиво можна приготувати і на запас, помістивши в морозилку.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт полуничного морозива з двох інгредієнтів.

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Фото з альбому Елли Іванової

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