«Платити за цей балаган доводиться Героям»: Юрій Луценко про відсутність системних рішень і перекладання владою провини за невдачі на партнерів

На тлі виснажливих боїв на сході України, де Силам оборони критично не вистачає мін, президент Зеленський готує презентацію плану Перемоги. Як нещодавно зазначив очільник української держави, основою цього плану має бути достатня допомога від партнерів. Ймовірно, йдеться про надання далекобійної зброї та дозволу вражати нею військові об’єкти на території росії. Проте партнери зволікають з прийняттям такого рішення, а Німеччина вже повідомила, що ні далекобійних ракет, ні дозволу на їх використання Україні не надасть.

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Юрій Луценко, колишній генеральний прокурор України та політик, у своєму дописі у фейсбуці критикує дії президента Зеленського. Він стверджує, що президент і його команда не здатні до системних рішень і перекладають провину за невдачі на партнерів, зокрема — на відсутність підтримки від союзників, таких як США. Луценко підкреслює, що влада України постійно звертається до союзників із проханням надати нові види зброї, але це, за його словами, не вирішує головних проблем на фронті.

«На третьому році війни Зеленський заявив, що на 90% виписав пункти плану Перемоги, — пише Луценко. - І вже днями збирається презентувати його Байдену та обом кандидатам в президенти США. При цьому вся пропагандистська машина Офісу президента постійно вбиває в голови українців, що у нас проблеми тільки тому, що США не хочуть дати нам дозвіл на далекобійні ракети Jassm, ATACMS, Storm Shadow/ Scalp.

Зеленський і його 5−6 менеджерів не здатні на системні рішення. Вони не хочуть брати відповідальність за нормальну мобілізацію, за розгортання власного ВПК, в тому числі українських ракет «Нептун» з тією ж дальністю ураження, що й ATACMS.

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Довідка: забрані у міст ПДФО на виробництво дронів використано лише на 47%, решта списано при секвестрі бюджету.

Зе-команда постійно продовжує примітивну політику простих рішень.

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Дайте танки — і ми вийдемо на кордони 91 року. Дали. Дайте F-16 — і ми переможемо. Дали.

Дайте ATACMS — і вони перестануть нищити нас КАБами. Дадуть.

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Але ж це брехня, що це приведе до перемоги. Хоча би тому, що росавіація вже перемістилася за межі зони дії ATACMS. Тому атаки і КАБів, і балістики це не зупинить.

Для чого вся ця брехня?

Це звична практика перекладання своїх факапів на кого завгодно. На Порошенка вже не спрацьовує. Тепер винні союзники.

План простий, як теорія плоскої Землі.

1. Подаємо США новий мегасписок вимог по зброї і грошах.

2. Отримуємо ввічливий сумнів, що це змінить хід війни і виведе нас на кордони 1991.

3. Заявляємо, що нас кинули і у нас нема іншого варіанту, як повернутися до Форумів миру за участю рф.

4. Отримуємо на переговорах від путіна вимоги в стилі Стамбульської капітуляції.

5. Заявляємо, що це — предмет референдуму і для цього потрібен режим припинення вогню.

6. Підписуємо припинення вогню.

7. Стаємо в позу президента миру і проводимо президентські вибори. Бажано — без скасування воєнного стану, щоб демократія не заважала, а на дільницях керували ТЦК.

Все це цинічне шоу на раз читається і укр. політикумом, і нашими союзниками.

Але платити за цей балаган пройдисвітів приходиться Героям.

Що з цим робити? Як мінімум — казати правду.

І пам'ятати, що єдиною Перемогою є членство в НАТО. Все інше — від лукавого", — написав Луценко.

Раніше президент Першого добровольчого медичного шпиталю Геннадій Друженко розповів про три шляхи для України після «заморозки» війни.

Фото зі сторінки Юрія Луценка у фейсбуці

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