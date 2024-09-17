Прозоре, ароматне, з пікантним смаком: перевірений рецепт смачного грушевого варення з лимоном

Груша — соковитий солодкий фрукт, наповнений поживними речовинами. При цьому груші низькокалорійні. Зараз якраз в розпалі сезон груш, то ж саме час зробити з них варення.

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На сайті для жінок запропонували простий рецепт, але дуже вдалий рецепт цієї смакоти.

Інгредієнти:

Груші — 4 кг.;

Цукор — 2 кг.;

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Лимон — 300 гр.;

12 гвоздичок.

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Для цього варення краще використовувати соковиті, але тверді сорти груш. Вони не повинні бути занадто стиглими, щоб могли зберегти форму й не перетворитись на пюре.

Приготування:

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Лимони помити, залити окропом. Потім розрізати на 4 частини, а далі кожну частину на тоненькі скибочки.

Груші помити, видалити з них насіння та серединку. Розрізати груші на 4 частини, а далі нарізати скибочками.

У великій каструлі шарами складати груші, пересипати кожний шар цукром, додати лимон. Накрити кришкою та залишити на 12 годин.

Потім поставити каструлю на плиту, довести масу в ній до кипіння.

На повільному вогні проварити 5−7 хвилин. Вимкнути вогонь та дати варенню повністю охолонути.

Повторювати ці дії ще 2−3 рази. У процесі останнього проварювання додати в масу гвоздику. Можна ще трохи кориці додати.

Гаряче варення розкласти по стерильних банках. У кожну банку бажано покласти гвоздику. Закрити банки стерильними кришками. Після того, як вони повністю охолонуть під ковдрою, зберігати у прохолодному місці.

Також з груш можна приготувати грушеве повидло з вершковим смаком за рецептом кулінарки Лілії Цвіт.

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