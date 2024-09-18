Тісто на піцу холодного бродіння: воно точно стане вашим улюбленим
Якщо ви любите готувати піцу та досі у пошуках ідеального тіста, то це вам точно сподобається. Воно дуже вдале, легко готується й після випікання смачне, ділиться кулінарка Леся Риндик.
Складники:
борошно — 680 г
сіль — 14 г
дріжджі сухі — 3 г
цукор — 2 ст. ложки
олія — 2 ст. ложки
вода — 480 мл
Приготування
Розвести дріжджі та цукор у теплій воді. Додати просіяне борошно, сіль, дріжджову воду та олію. Замісити тісто. Змастити поверхню олією і викласти тісто. Зробити перше «складання» змоченими руками. Перекласти тісто в посуд, накрити харчовою плівкою та поставити в холодильник на 20 хв. Повторити процес «складання» ще двічі з інтервалом 20 хв.
Залишити тісто в холодильнику на ніч (таке тісто у холодильнику можна зберігати 3 доби). Відщипнути шматок тіста й перекласти на пергамент. Формувати основу на піцу змоченими олією руками. Не розкачувати, а розтягувати тісто. За бажанням сформувати бортики. На основу покласти соус, сир, начинку. Пекти в розігрітій духовці 10−15 хвилин при 250 градусах.
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