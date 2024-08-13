Піца з абрикосами й руколою: смачна та ситна вечеря
Якщо вам набридли звичні страви й хочеться чогось оригінального, то цей рецепт — просто знахідка. Влітку всі складники цієї піци бюджетні та доступні, тому сміливо біжіть на ринок і готуйте вечерю, яка сподобається всій родині, пише weranda.pl.
Візьміть для закваски:
½ чайної ложки свіжих дріжджів
чверть склянки теплої води
¹/3 чайної ложки цукру
2 столові ложки борошна
Змішайте інгредієнти у великій мисці, накрийте серветкою та поставте в тепле місце на 20 хвилин (закваска має збільшитися в об’ємі).
Візьміть для тіста:
¼ склянки звичайного та цільнозернового борошна (дрібного помелу)
½ чайної ложки солі
3 столові ложки оливкової олії
Додатково беремо:
3 абрикоси (розрізати на вісім частин)
жменю листя руколи
великий шалот (порізати скибочками)
свіжі гілочки чебрецю, шавлії та розмарину
70 г твердого сиру пармезан (тертого)
70 г м’якого козячого сиру (дрібними шматочками)
сушений орегано
свіжомелений перець
оливкову олію
Для соусу знадобляться:
ложка вершкового масла
ложка оливкової олії
маленький зубчик часнику
кілька гілочок шавлії, розмарину та чебрецю
50 г козячого сиру
150 г сметани 18%
сіль, перець до смаку
Приготування
У каструлі розігріти вершкове масло та оливкову олію, додати нарізану зелень і обсмажити хвилину, додати подрібнений часник, обсмажити ще хвилину, зняти з вогню й додати тертий сир зі сметаною, ретельно перемішати до з’єднання інгредієнтів.
У закваску додати борошно, сіль і дві столові ложки оливкової олії, замісити м’яке, але не липке тісто, змастити миску оливковою олією, що залишилася, викласти в неї тісто і залишити в теплому місці на 10 хвилин.
Розігрійте духовку разом з деком для піци до 220 °C.
Розкатати тісто в тонкий пласт, гаряче деко змастити оливковою олією, викласти на нього тісто, змастити охолодженим соусом, викласти на піцу всі інгредієнти, крім руколи, щедро посипати сиром, орегано й перцем. Випікати, поки тісто та сири не стануть золотистими. Подавайте піцу з листям руколи та оливковою олією.
Раніше відома українська блогерка Alina FooDee поділилася рецептом смачної піци з картоплі на сковороді.
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