Піца з абрикосами й руколою: смачна та ситна вечеря

Якщо вам набридли звичні страви й хочеться чогось оригінального, то цей рецепт — просто знахідка. Влітку всі складники цієї піци бюджетні та доступні, тому сміливо біжіть на ринок і готуйте вечерю, яка сподобається всій родині, пише weranda.pl.

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Візьміть для закваски:

½ чайної ложки свіжих дріжджів

чверть склянки теплої води

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¹/3 чайної ложки цукру

2 столові ложки борошна

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Змішайте інгредієнти у великій мисці, накрийте серветкою та поставте в тепле місце на 20 хвилин (закваска має збільшитися в об’ємі).

Візьміть для тіста:

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¼ склянки звичайного та цільнозернового борошна (дрібного помелу)

½ чайної ложки солі

3 столові ложки оливкової олії

Додатково беремо:

3 абрикоси (розрізати на вісім частин)

жменю листя руколи

великий шалот (порізати скибочками)

свіжі гілочки чебрецю, шавлії та розмарину

70 г твердого сиру пармезан (тертого)

70 г м’якого козячого сиру (дрібними шматочками)

сушений орегано

свіжомелений перець

оливкову олію

Для соусу знадобляться:

ложка вершкового масла

ложка оливкової олії

маленький зубчик часнику

кілька гілочок шавлії, розмарину та чебрецю

50 г козячого сиру

150 г сметани 18%

сіль, перець до смаку

Приготування

У каструлі розігріти вершкове масло та оливкову олію, додати нарізану зелень і обсмажити хвилину, додати подрібнений часник, обсмажити ще хвилину, зняти з вогню й додати тертий сир зі сметаною, ретельно перемішати до з’єднання інгредієнтів.

У закваску додати борошно, сіль і дві столові ложки оливкової олії, замісити м’яке, але не липке тісто, змастити миску оливковою олією, що залишилася, викласти в неї тісто і залишити в теплому місці на 10 хвилин.

Розігрійте духовку разом з деком для піци до 220 °C.

Розкатати тісто в тонкий пласт, гаряче деко змастити оливковою олією, викласти на нього тісто, змастити охолодженим соусом, викласти на піцу всі інгредієнти, крім руколи, щедро посипати сиром, орегано й перцем. Випікати, поки тісто та сири не стануть золотистими. Подавайте піцу з листям руколи та оливковою олією.

Раніше відома українська блогерка Alina FooDee поділилася рецептом смачної піци з картоплі на сковороді.

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