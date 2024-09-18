Ювілей зі сльозами на очах: Катерина Тишкевич розплакалася після привітання чоловіка (відео)

Українська акторка, відома за серіалами «Жіночий лікар» та «Ніщо не трапляється двічі» Катерина Тишкевич, яка нещодавно повідомила про погіршення стану здоров’я, розплакалася після привітання чоловіка. Відео привітання вона опублікувала в Instagram.

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«Мій ранок 30. трохи сльозливе, проте як є. Приймаю привітання під цим рілс», — написала вона.

Шанувальники Тишкевич вітають її з днем народження в коментарях.

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Як писали ФАКТИ", нещодавно Катерина Тишкевич, яка продовжує відновлення після коми внаслідок сепсису, поскаржилася на погіршення свого стану. Вона розповіла, що її головні болі повернулися з новою силою. Щоб хоч якось полегшити свій стан, вона знову почала приймати антидепресанти.

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