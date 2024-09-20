В Україні запровадили новий вид допомоги для переселенців: хто та як може її отримати

Кабмін затвердив постанову, яка запроваджує анонсований раніше експериментальний проєкт з надання внутрішньо переміщеним особам похилого віку, особам з інвалідністю соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживання за принципом «гроші ходять за людиною».

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Як пише «Юридичний порадник для ВПО», на отримання такої послуги можуть претендувати кілька категорій внутрішніх переселенців.

Серед них — дієздатні внутрішньо переміщені особи похилого віку та особи з інвалідністю:

які залишили або покинули своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру;

у яких внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією, житлове приміщення знищене або пошкоджене (до ступеня непридатного для проживання) та інформацію про яке внесено до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією.

Такі послуги переселенцям мають право надавати юридичні особи та ФОП, включені до розділу «Надавачі соціальних послуг» Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, які надають соціальні послуги зі стаціонарного догляду чи підтриманого проживання і які:

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отримали висновок Нацсоцслужби про відповідність умовам, необхідним для надання цієї послуги;

подали заяву до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю заяву про участь в експериментальному проєкті.

Для того, аби отримати послугу, переселенець має подати уповноваженому органу за своїм задекларованим/зареєстрованим місцем проживання або за місцем свого звернення незалежно від задекларованого/зареєстрованого місця проживання заяву щодо потреби в догляді.

Якщо така людина за станом здоров’я не може самостійно це зробити, заяву має прийняти відповідальна особа за місцем проживання (перебування) особи, яка потребує допомоги.

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Далі уповноважений орган протягом 5 робочих днів з дати отримання заяви перевіряє інформацію про чисельність осіб, які можуть отримати бюджетні кошти для організації надання соціальних послуг та з'ясовує ступінь індивідуальних потреб особи.

Якщо за результатами визначення ступеня індивідуальних потреб особа потребує надання соціальних послуг, відповідальна особа надає їй перелік та допомагає обрати надавача соціальних послуг.

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Уповноважений орган не пізніше ніж протягом 2 робочих днів надсилає копію рішення та висновку особі, яка потребує надання соціальних послуг, та обраному нею надавачу соціальних послуг для інформування про потребу в організації надання соціальних послуг.

Отримувач послуги відкриває рахунок зі спеціальним режимом використання, на який щоміся надходять бюджетні кошти та оплачує послуги з догляду протягом 10 робочих днів з дня зарахування бюджетних коштів на його поточний рахунок.

Варто знати, що на період надання ВПО послуги зі стаціонарного догляду допомога на проживання переселенцям не надається.

Нагадаємо, що переселенців, які звертатимуться за продовженням виплат на проживання, можуть позбавити держдопомоги, якщо їхній сукупний дохід перевищує 9444 гривень в місяць. До таких ВПО не відносяться родини, члени яких воюють їхні доходи не враховуватимуться при призначенні виплат.

Фото Pixabay

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