Сікорський пояснив свої слова про передачу Криму під мандат ООН

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що підтримує територіальну цілісність України. Політик також наголосив, що його пропозиція віддати Крим під мандат Організації Об'єднаних Націй для проведення референдуму пролунала у рамках гіпотетичної дискусії. Його цитує Onet.

ВІДЕО ДНЯ

«На конференції була гіпотетична дискусія між експертами в режимі off the record, де ми розглядали, як реалізувати пропозицію самого президента Зеленського про те, як повернути Крим. Він говорив про дипломатичні дії», — розповів глава польського МЗС.

Сікорський додав, що Польща не сумнівається у своїй підтримці територіальної цілісності України і що він неодноразово наголошував на цьому.

«Польща, безперечно, підтримує територіальну цілісність України. У цьому немає сумнівів», — сказав політик.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, Сікорський, виступаючи на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві, запропонував передати Крим під мандат ООН для проведення референдуму. Українське МЗС у відповідь на ці слова заявило, що територіальна цілісність України ніколи не була і не може бути предметом для обговорення чи компромісів.

А глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров підкреслив, що така пропозиція міністра закордонних справ Польщі є неприпустимою. Як зазначив Чубаров, фактично польський чиновник запропонував Україні віддати Крим росії.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», президент Туреччини зробив гучну заяву під час саміту у Києві.

РЕКЛАМА

60

Читайте нас у Facebook