росія намагається атакувати порти та судноплавні компанії: у США попередили партнерів про небезпеку

Після того як служби безпеки семи європейських країн повідомили про російську загрозу для критичної енергетичної інфраструктури ЄС, США попередили своїх союзників про те, що росія націлилася на судноплавні компанії, прагнучи підірвати відносини з партнерами України.

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Хоча росія і раніше зосереджувала кібератаки та інші так звані гібридні дії на судноплавних компаніях і портах, її ворожі наміри еволюціонують, повідомили люди, знайомі з цим питанням. Джерела, які попросили не називати їхніх імен, вважають, что рф посилитьдіверсії і саботаж, оскільки апетит москви до більших ризиків зростає. Вони відмовилися надати конкретну інформацію або обсяг можливих цілей росії, пише Bloomberg.

Представник США заявив виданню, що коли з'являється нова інформація про потенційні загрози, вона передається союзникам. Речник Ради національної безпеки США відмовився від коментарів. А Міністерство закордонних справ росії не відповіло на запит журналістів.

Російська розвідка націлилася на кілька європейських країн з диверсійними атаками, часто наймаючи місцевих злочинців, повідомили раніше офіційні особи в інтерв'ю Bloomberg. Її кібернетичні та дезінформаційні операції вже давно зосереджені на США та Європі.

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За останні місяці кількість інцидентів, які приписують москві, зросла і включає підпали, вандалізм, глушіння сигналів GPS і зірвану спробу вбивства генерального директора німецької збройової компанії. росія заперечує націленість актів саботажу на Захід.

Минулого року проросійські хакери атакували порти в Європі та Японії. Найбільший морський порт азійської країни постраждав від програми-вимагача, яка використовується хакерами для блокування доступу до файлів або систем, якщо не буде здійснена оплата. Це призвело до зупинки роботи контейнерного термінала і затримок у відвантаженнях. Водночас вебсайти кількох голландських портів також стали жертвами хакерів, пов'язаних з росією.

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Нагадаємо, нещодавно СБУ знешкодила агентурну групу росіян, які готували підпали торгових центрів в країнах Євросоюзу.

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