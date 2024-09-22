Окупанти завдали бомбового удару по житловій забудові Харкова: пошкоджено багатоповерхівки, багато поранених (фото, відео)

Напередодні увечорі російські загарбники знов завдали авіаудару по Харкову та Харківському району.

А у ніч проти 22 вересня ворог завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Луганської області та випустив по Україні 80 ударних БпЛА типу «Shahed» із Єйська та Курська (рф).

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Як повідомляють в командуванні Повітряними силами ЗСУ, збито 71 ударний БпЛА, ще шість безпілотників, внаслідок протидії РЕБ, локаційно втрачені. Протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській та Миколаївській областях.

Як повідомляють в Харківській обласній прокуратурі, для ударів по обласному центру був використаний літак Су-34, який з району Бєлгорода (рф) здійснив пуски трьох керованих авіаційних бомб. За попередніми даними, це ФАБ-250 з УМПК.

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Фото зі сторінки Олега Синєгубова

«У Шевченківському районі міста Харкова авіабомба влучила в пʼяти метрах від багатоповерхового житлового будинку. Місце влучання другої бомби наразі встановлюється. Також зафіксовано влучання на території Малоданилівської ОТГ в районі житлової забудови», — повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

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В ДСНС зазначили, що внаслідок авіаудару постраждало 18 осіб, 3 з яких — діти. Пошкоджено скління та фасади 7 багатоквартирних будинків, дошкільного навчального закладу, а також 21 автомобіль.

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Фото ДСНС

Фото ДСНС

З житлового 16-типоверхового будинку, біля якого влучила ворожа бомба, евакуйовано 68 осіб. Вогнеборці ліквідували пожежі 4 автомобілів на загальній площі 50 м кв. Проводились роботи з розбирання зруйнованих конструкцій входу до під’їзду 16-типоверхівки.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Очільник обласної ОВА Олег Синєгубов згодом повідомив, що кількість постраждалих збільшилася — за допомогою до медиків звернулася 21 людина.

Нагадаємо, що напередодні ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу — загинули троє людей, серед яких дитина. А в Сумах внаслідок авіаудару постраждала одна людина, деякі района міста залишалися без світла.

Фото ДСНС

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