З 1 жовтня частину переселенців позбавлять виплат: кого це стосується

Наприкінці літа уряд продовжив ще на півроку виплати на проживання внутрішнім переселенцям (по 2 тисячі гривень дорослим та по 3 тисячі дітям та людям з інвалідністю) автоматично. Втім, протягом вересня відповідні органи перевірятимуть отримувачів держдопомоги.

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Як пояснює «Юридичний порадник для ВПО», деякі переселенці після перевірки можуть втратити допомогу на проживання у жовтні. Зокрема, йдеться про тих людей, яким виплати автоматично продовжували у березні цього року.

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Державну допомогу припинять надавати ВПО, якщо у людей є депозити у банках, якщо вони витрачали великі суми на покупки чи у них є житло на територіях, які не не знаходяться в окупації чи де не ведуться бойові дії.

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Не платитимуть й тим, хто протягом попереднього періоду знайшов собі роботу, або чий доход на сім'ю перевищує допустимий рівень (9444 гривні).

Варто зазначити, що родинам ВПО, в яких є військовий, виплати не припинятимуть — зарплатню бійців не враховуватимуть при призначенні виплат.

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Фото Pixabay

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