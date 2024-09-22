Де дивитись онлайн Україна — Нідерланди: розклад трансляцій та прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2024 з футзалу

У вівторок, 24 вересня, збірна України з футзалу, яка в групі програла Аргентині (1:7), а також розгромила Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), проведе на «Хумо Арені» у столиці Узбекистану Ташкенті матч 1/8 фіналу чемпіонату світу проти команди Нідерландів

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Нагадаємо, що суперники перетиналися один з одним на груповій стадії Євро-2022, і тоді «жовто-сині» поступилися господарям турніру — 2:3, хоча у підсумку увійшли до четвірки найсильніших збірних європейської першості.

На поточній світовій першості голландці посіли у квартеті А друге місце, зігравши внічию з Узбекистаном (2:2) та Коста-Рикою (2:2), а також обігравши Парагвай (5:2).

У майбутньому матчі букмекери віддають перевагу «жовто-синім», що посідають в рейтингу ФІФА 12-у позицію (голландці — на 36-му місці). Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу підопічних Олександра Косенка приймає з коефіцієнтом 1,50, на нічию — 6,20, на виграш Нідерландів — 4,10.

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У прямій трансляції на території нашої країни матч Україна — Нідерланди дивіться (початок — о 18:00) на регіональних каналах «Суспільного», телеканалі «Суспільне Спорт», сайті «Суспільне Спорт» та YouTube-каналі «Суспільне Спорт».

Чемпіонат світу з футзалу. 1/8 фіналу

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24 вересня (вівторок)

Україна — Нідерланди 18:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне Спорт»

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Додамо, що у разі проходження голландського бар'єра «жовто-сині» у чвертьфіналі світової першості зіграють з переможцем протистояння між Іспанією та однією з команд, що посіли у групах треті місця.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишня футзалістка збірної України загинула на війні з росією.

Фото uaf.ua

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