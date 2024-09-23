Друга успішна операція: ЗСУ прорвали ще одну ділянку фронту на кордоні в Курській області

Українські військові прорвали що одну ділянку фронту на російському кордоні в Курській області. Прорив здійснили підрозділи 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади Десантно-штурмових військ.

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Про це говориться в публікації управління комунікацій командування ДШВ ЗСУ.

«Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області рф», — йдеться в повідомленні.

В управлінні комунікацій не уточнюють, де саме в Курській області був прорваний фронт.

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На відео зафіксовано пророблення проходів в інженерних загородженнях, захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію та перші бої в прикордонній смузі, де танкісти ДШВ знищують опорний пункт противника.

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Зазначимо, що ЗСУ розпочали операцію в Курській області 6 серпня. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, на 27 серпня було взято під контроль 1300 квадратних кілометрів та 100 населених пунктів. Крім того, у полон було захоплено близько 600 російських військових. Своєю чергою, росія 11 вересня розпочала контрнаступ у Курській області та заявила, що швидко відбила близько 63 кв. км біля українських військ на лівому фланзі зайнятої Києвом території. Після цього ЗСУ вдарили з півдня по цьому угрупуванню та зайняли населений пункт Веселе. Це був перший прорив російського кордону в Курській області з початку операції у серпні.

Також позитивний вплив на операцію ЗСУ у російському прикордонні мало нещодавні успішні ураження Силами оборони України складів ворожих боєприпасів.

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