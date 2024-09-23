Відносини з Україною напружені: у Польщі пояснили, що відбувається

«Це неприйнятні пропозиції», — заявило Міністерство закордонних справ України в комюніке на своєму сайті. Таким чином міністерство відреагувало на заяви глави польської дипломатії Радослава Сікорського, який припустив, що Крим може бути переданий під мандат ООН, пише Wiadomosci.

ВІДЕО ДНЯ

Сікорський виступав на тему Криму на конференції «Ялтинська європейська стратегія» в Києві 13 і 14 вересня. Під час однієї з вечірніх дискусій на цій зустрічі він заявив, що питання Криму буде вирішальним у переговорах про умови миру між Києвом і москвою.

«Крим символічно важливий для росії і особливо для володимира путіна, але також стратегічно важливий для України. Тому я не бачу, як можна досягти угоди без демілітаризації Криму», — пояснив він.

Більше того, під час нещодавнього візиту очільника МЗС до Києва між Сікорським та Володимиром Зеленським нібито відбулася суперечка. Як повідомляє Onet, зустріч пройшла в нервовій атмосфері. Український президент нібито висловив образу на Польщу за те, що вона «не підтримує Україну в переговорах про вступ до ЄС».

РЕКЛАМА

Зеленський також звинуватив Радослава Сікорського в тому, що Польща передає Україні занадто мало військової техніки і повинна прийняти рішення про збивання російських ракет і безпілотників, які перебувають над українським повітряним простором.

Міністра закордонних справ Радослава Сікорського, який перебуває в США, запитали, чи стають переговори з Україною складнішими.

РЕКЛАМА

«Україна перебуває під тиском. У неї все добре на морі, трохи гірше на суші. Ми підтримуємо Україну, але, звичайно, у нас також є свої вимоги, як це буває між сусідами», — цитує слова Сікорського RMF FM.

Раніше повідомлялося, що президент Чехії Петр Павел вважає, що Україні слід дозволити приєднатися до НАТО.

РЕКЛАМА

361

Читайте нас у Facebook