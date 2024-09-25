Експертка назвала категорію людей, за якою найбільше полюють роботодавці

Через війну в Україні почалася не тільки зовнішня, а й внутрішня міграція населення. Внутрішні переселенці (ВПО) більше концентруються в центральній Україні, бо там більше робочих місць. Хоча є і інша причина: люди хочуть бути ближче до свого попереднього місця проживання, говорить директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова в інтерв’ю «УП».

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«Якщо еміграція масштабна, бізнес відчуває брак робочої сили. Як це, власне, відбувається зараз. Знаєте, за ким зараз найбільше полюють роботодавці? За чоловіками старше 60-ти. Тому що їх не беруть на фронт, а вони ще щось можуть і є кваліфікованими», — повідомила Лібанова.

За її словами, пропозиція робочої сили стала меншою, що змушує роботодавців шукати різні способи її залучення.

«Якщо певний час на нашому ринку праці був диктат роботодавця, то зараз його немає. Зараз роботодавці думають, як залучити робочу силу, на яких умовах, що зробити, щоб люди працювали. Вони зараз більш за все зацікавлені в робочій силі, яка буде працювати хоча б пів року», — пояснила Лібанова.

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До цього, каже експертка, ще треба додати небажання чоловіків мобілізаційного віку виходити з дому, кудись виїжджати працювати: «Вони готові працювати, але лише в своєму селі чи місті».

Через це, говорить Лібанова, на певну частину вакансій стали брати жінок. Вони зараз працюють далекобійницями, таксистками. У ЗМІ також повідомляли, що ДТЕК також почав спускати у шахту жінок.

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За словами експертки, Україна зараз сильно відчуває брак робітничих професій.

«Наша молодь і її батьки сильно орієнтовані на отримання вищої освіти, а набуття вищої освіти передбачає, що дитина не буде працювати за робітничою професією.

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Я, до речі, спокійно ставлюся до такого прагнення. Вважаю, що це краще, ніж вони б не отримували вищу освіту. Ми маємо зрозуміти, що вища освіта — це не тільки, а можливо, і не так про ринок праці. Це переважною мірою про людський розвиток.

А що стосується ринку праці, то я б намагалася відкривати відносно короткотермінові програми, де люди могли б отримати кваліфікацію, яка дасть їм можливість сьогодні знайти робоче місце", — порадила Лібанова.

Раніше «ФАКТИ» розповіли, що відбувається на українському ринку праці. Також в інтерв’ю «ФАКТАМ» Вадим Попко розповів, як заклади вищої освіти допомагають адаптуватися ветеранам, яких по закінченню війни буде понад мільйон.

Фото у заголовку колаж ТСН.ua

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