Америка допомагає українцям разом із 50 іншими країнами зброєю, економічною та гуманітарною підтримкою, бо Україна відстоює самі принципи мирного існування світу, які стримують виникнення інших воєн та агресій. Так Державний секретар США Ентоні Блінкен, який раніше запалив у Києві, відповів на запитання в інтерв'ю MSNBC, чому американські платники податків повинні витрачати мільярди доларів на підтримку України.

ВІДЕО ДНЯ

«Відбувається агресія проти України та українського народу, і я думаю, що коли хтось із нас бачить, як одна велика країна намагається знущатися над меншою, ми хочемо щось з цим зробити. Але що більш фундаментально для Сполучених Штатів, інша річ, яка зазнає агресії, це самі принципи в основі міжнародної системи, які так необхідні для збереження миру. Ми тут, у Нью-Йорку, на Генеральній Асамблеї ООН, організації, яка була створена після двох світових воєн, щоб переконатися, що не буде третьої. Країни об'єдналися, вони погодилися, що є основні правила. Не можна порушувати суверенітет іншої країни, її територіальну цілісність. Ви не можете просто зайти, спробувати стерти її кордони, диктувати іншій країні, яким буде її вибір. Ось що відбувається в Україні. Якщо ми дозволимо, щоб це відбувалося безкарно, то ми відкриємо скриньку Пандори. Це відкриті двері для будь-якого потенційного агресора в усьому світі. Це світ конфліктів, світ, якого ми не хочемо».

За словами Блінкена, Сполучені Штати роблять це не самі. По-перше, це українці, які воюють завдяки підтримці 50 країн, і які насправді роблять більший колективний внесок, ніж США.

«І ці долари, які ми витрачаємо, більшість цих доларів витрачаються тут, у Сполучених Штатах, на створення зброї, яка потрібна українцям. Президент Зеленський був у Скрентоні (Пенсильванія) та дякував людям, які виготовляють частину боєприпасів, які допомагають Україні захищати її свободу, а також захищати нашу свободу, тому що це лінія фронту у боротьбі за свободу. Це лінія фронту, щоб переконатися, що у нас є світ, який не роздирається конфліктами, не лише в Європі, але й у багатьох інших місцях далеко від Європи».

РЕКЛАМА

Нагадаємо, саме візит на завод у Пенсильванії спричинив скандал з республіканцями-трампістами, які вимагають відкликати посла України у США.

РЕКЛАМА

66

Читайте нас у Facebook