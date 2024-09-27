Під керівництвом Олени Думи Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) постійно потрапляє у скандали. Саме тому активісти зареєстрували на сайті Кабміну петицію з вимогою звільнити Думу та перезавантажити роботу агентства. Про це пише політолог Тарас Загородній.

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На думку експерта, у різні неприємні історії АРМА почала потрапляти минулого року, якраз тоді, коли цю структуру й очолила Олена Дума.

«Але реакції від правоохоронних органів на численні звинувачення, в тому числі у співпраці з російськими олігархами, ми так і не дочекалися. Тепер активісти намагаються достукатися до влади через петицію. У першу чергу звинувачення на адресу керівника АРМА стосуються неефективного управління конфіскованих активів. Простими словами — підприємства, які конфіскували у корупціонерів чи росіян, простоюють та банкротують. Скандалів — десятки», — написав політолог і навів конкретні приклади.

Зокрема, мова йде про історію з виробником мінеральної води IDS Ukraine, відомого під брендом «Моршинська», який був внесений РНБО до санкційних списків. Активи компанії агентство передала конкуренту на ринку, через що його звинуватили у рейдерстві.

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Також Тарас Загородній нагадав історію з торговельним центром «Флагман» в Івано-Франківську, який належав росіянам, і по якому АРМА два роки не оголошувала конкурс на управителя.

Він також згадав про скандал з яхтою Медведчука Royal Romance, яка оцінюється в понад шість мільярдів гривень і яку Україна ледь не втратила через бездіяльність Олени Думи, та про зрив АРМА інвестиційного проєкту в Одеській області, який міг принести до бюджету 150 млн гривень щорічно. А також історію з 21 тисячею російсько-білоруських вагонів, які з вини АРМА два роки не використовувалися.

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«Ці скандали та позиція керівництва АРМА призвела до того, що громадської ради при АРМА саморозпустилася. За словами ексголови ради Ігоря Чобітька, агентство залишилося без зовнішнього контролю і приховує важливу інформацію. Причина — керівництво АРМА «систематично ігнорує їхні звернення та, порушуючи вимоги закону, приховує документи», — написав Загородній.

За законом контролювати АРМА має два органи: перший — комісія з трьох осіб (від президента, ВР та Кабміну), але вона досі не створена, другий — громадська рада з 9 осіб, з якою Олена Дума співпрацювати відмовляється.

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Політолог пише, що за даними ДБР, до управління АРМА протягом січня-липня 2024 року було передано активів на 7,7 мільярда гривень.

«Серед майна корпоративні права ТОВ «Керамбуд» (бенефіціари — кум путіна Медведчук та екснардеп Тарас Козак), активи казино з «російським корінням» ТОВ «РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП» загальною вартістю майже 1,8 млрд грн, чотири вертольоти «МІ-2» та два літаки «Ан-2» приблизною вартістю 46 млн грн, понад 170 легкових автомобілів та інших транспортних засобів, земельні ділянки, нежитлові приміщення, будинки, екскаватори, трактори, навантажувачі тощо.

Як ви думаєте, скільки АРМА перерахувала від управління цими активами? 1,12 млрд грн. Це як раз і говорить про ефективність менеджменту АРМА. Простіше, здається, продати все конфісковане майно на аукціоні, ніж передати агентству", — резюмує Загородний.

На його думку, було б логічно ліквідувати АРМА та передати ці функції відділу Міністерства юстиції України.

Раніше повідомлялося, що АРМА продає колекцію наручних годинників Медведчука, оцінену в 10,6 млн гривень. Скільки за них Агенство виручило грошей і чому перевірятимуть покупців, читайте в «ФАКТАХ».

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