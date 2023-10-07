Нобелівську премію миру присуджено іранській активістці, яка перебуває у в’язниці

Оголошено ім'я лауреата Нобелівської премії миру 2023 року. Ним стала іранська активістка Наргіз Мохаммаді. Вона відбуває тюремне ув'язнення за свою діяльність, а саме за боротьбу з іранським режимом, який утискає права жінок у країні. Нагадаємо, що торік її отримав російський правозахисний центр «Меморіал», що викликало здивування в Україні.

Голова норвезького Нобелівського комітету Беріт Рейс-Андерсен почала свою промову з гасла, з яким тисячі іранських жінок вийшли на вулиці країни після загибелі від рук поліції моралі молодої іранки Махси Аміні — «Жінки. Життя. Свобода».

«Наргіз Мохаммаді засуджена до 31 року тюремного ув'язнення і 154 ударів батогами. Вона перебуває у в'язниці просто зараз, коли я вимовляю ці слова. Вона платить високу ціну за свої переконання», — сказала Рейс-Андерсен.

Мохаммаді почала свою правозахисну діяльність ще в 1990-х роках, коли була студенткою факультету фізики. Закінчивши університет, вона працювала інженером і при цьому писала авторські колонки для деяких іранських видань.

У 2003 році вона почала працювати в тегеранському Центрі захисту прав людини, заснованому іншою іранською активісткою, лауреаткою Нобелівської премії миру Ширін Ебаді.

У 2011 році Наргіз вперше заарештували і засудили до тюремного ув'язнення. Через два роки вона вийшла на свободу і відразу ж приєдналася до кампанії за заборону смертної кари в Ірані. За це 2015 року її знову заарештували. Перебуваючи за ґратами, Мохаммаді почала виступати проти тортур і сексуального насильства, які застосовують до політичних в'язнів жіночої статі в іранських в'язницях.

«Вручаючи їй Нобелівську премію миру цього року, норвезький Нобелівський комітет бажає віддати честь її хоробрій боротьбі за права людини, свободу і демократію в Ірані. Цьогорічна премія також присвячена сотням тисяч людей, які торік виступили проти теократії та притаманних іранському режиму дискримінації та насильства щодо жінок», — наголосила Рейс-Андерсен.

Список номінантів на Нобелівську премію миру цього року був дуже великий. До нього входили з-поміж інших претендентів президент України Володимир Зеленський, активісти з боротьби з глобальними змінами клімату та міжнародні суди, які розслідують воєнні злочини.

Однак від самого початку західні ЗМІ говорили про те, що головною правозахисною подією року є хвиля масових протестів за права жінок, яку запустили іранські активістки. Тому вибір Нобелівського комітету не став несподіванкою.

Серед претендентів на Нобелівську премію миру є навіть «Український рух пацифістів», лідеру якого Юрію Шеляженку СБУ вручено підозру в рамках протидії російській пропаганді в Україні.

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