Ніжні кабачкові оладки з сиром у духовці: «смачна ідея» від фудблогерки Ніни Ренц

Відома фудблогерка із Німеччини Ніна Ренц, яка раніше запропонувала рецепт салату з цвітної капусти, розповіла, як приготувати кабачкові оладки.

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«Смачна ідея для перекушування, сніданку, на вечерю чи обід», — написала вона.

«Сьогодні готуємо ніжні кабачкові оладки з сиром у духовці. Якщо у вас є соковитий свіжий кабачок, а краще два, то ви можете приготувати чудові оладки з кабачків у духовці. Готуються такі кабачки трохи більше півгодини, подаються на гаряче та холодне. Оладки виходять пишними та дуже смачними, до всього не жирні як із сковороди», — розповіла фудблогерка.

Інгредієнти: — Кабачки — 2 шт (середніх розмірів)

- Картопля — 4−5 (середніх розмірів)

- Яйця — 2 шт

- Цибуля — 2 шт (середніх розмірів)

- Сир — 250 гр (будь-якої жирності)

- Борошно — 300 гр (±)

- Розпушувач — 1 ч. л

- Зелень кропу та петрушки — по невеликому пучку. «Посипаємо кунжутом за бажанням. Випікаємо в розігрітій духовці до 190 г-30−35 хвилин. Спосіб приготування показано у відео. Приємного апетиту!» — написала Ніна Ренц. РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати кабачкові оладки з незвичайними інгредієнтами та запечені оладки з кабачків.

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