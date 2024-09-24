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Ніжні кабачкові оладки з сиром у духовці: «смачна ідея» від фудблогерки Ніни Ренц

19:04 24 вересня 2024
Кабачкові оладки

Відома фудблогерка із Німеччини Ніна Ренц, яка раніше запропонувала рецепт салату з цвітної капусти, розповіла, як приготувати кабачкові оладки.

«Смачна ідея для перекушування, сніданку, на вечерю чи обід», — написала вона.

«Сьогодні готуємо ніжні кабачкові оладки з сиром у духовці. Якщо у вас є соковитий свіжий кабачок, а краще два, то ви можете приготувати чудові оладки з кабачків у духовці. Готуються такі кабачки трохи більше півгодини, подаються на гаряче та холодне. Оладки виходять пишними та дуже смачними, до всього не жирні як із сковороди», — розповіла фудблогерка.

Інгредієнти:

— Кабачки — 2 шт (середніх розмірів)
- Картопля — 4−5 (середніх розмірів)
- Яйця — 2 шт
- Цибуля — 2 шт (середніх розмірів)
- Сир — 250 гр (будь-якої жирності)
- Борошно — 300 гр (±)
- Розпушувач — 1 ч. л
- Зелень кропу та петрушки — по невеликому пучку.

«Посипаємо кунжутом за бажанням. Випікаємо в розігрітій духовці до 190 г-30−35 хвилин. Спосіб приготування показано у відео. Приємного апетиту!» — написала Ніна Ренц.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати кабачкові оладки з незвичайними інгредієнтами та запечені оладки з кабачків.

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