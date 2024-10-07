Принц Гаррі та Меган Маркл стали «дійними коровами»: розплата за помилку

Принц Гаррі та Меган Маркл названі «використаними як дійні корови» PR-експертом, яка вказала на серйозну помилку після їх гучного переїзду до Америки у 2020 році. Пара потрапила в заголовки, коли оголосила про свої плани залишити королівські обов’язки в січні 2020 року та переїхала до Каліфорнії зі своїм сином Арчі.

ВІДЕО ДНЯ

За словами PR-експертки Карли Спейт, вибір співпраці з американськими агентами став головною помилкою для пари, пише The News.

В інтерв’ю ЗМІ вона заявила: «Коли Гаррі залишив свої королівські обов’язки, його експлуатували американські агенти. Він раптово отримав свободу говорити все, що забажав».

Вона додала, що Гаррі відчув біль після того, як його пропозиції співпрацювати з палацом здалеку, щоб захистити його сім'ю, були відхилені.

РЕКЛАМА

«Агенти, з якими він працював, втекли з його одкровеннями», — сказала вона, маючи на увазі, що їхня нова свобода могла призвести до ускладнень в управлінні своїм публічним іміджем.

Карла Спейт розповіла, що принца Гаррі та Меган Маркл заохочували «розповісти свою правду», а не отримати необхідні вказівки, щоб піти з королівського життя.

РЕКЛАМА

«Їм обом потрібна була підтримка, щоб увійти в реальний світ за межами палацу, а замість цього їх використовували як дійних корів», — заявила Спейт, підкреслюючи неправильне управління їхнім публічним іміджем.

З тих пір, як пішли з посади членів королівської сім’ї, подружжя часто ділилися своїм досвідом у королівській родині, кульмінацією чого став вибуховий серіал Netflix, випущений у грудні 2022 року, за яким лише тижнями пізніше вийшли мемуари Гаррі. Ця відвертість не обійшлася без наслідків, оскільки звіти свідчать про те, що друзі пари дедалі більше стурбовані тим, що вони можуть «віддалятися».

РЕКЛАМА

Нещодавно Гаррі здійснив кілька самостійних подорожей, відвідавши Велику Британію та Африку, а Меган залишилася в Каліфорнії.

Раніше повідомлялося, принц Гаррі намагається відновити довіру громадськості, а Меган шкодує про свої гучні заяви.

200

Читайте нас у Facebook