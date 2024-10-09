Україна почала експорт електроенергії: чи вплине це на українців

Наприкінці вересня Україна почала експорт електроенергії вперше після 12 травня, відправивши за кордон 29 вересня за годину 72 МВт/год. І це в умовах тотального блекауту, який за найнесприятливіших умов може тривати до 5 днів.

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Загалом за даними ЗМІ наприкінці вересня Україна експортувала 0,8 ГВт/год, що еквівалентно 15 хвилинам роботи на повній потужності Південноукраїнської АЕС. При цьому імпорт склав майже 437 ГВт/год, а за повної потужності українська енергосистема може експортувати на місяць до 1200 ГВт/год.

Але як вважає експерт у галузі ЖКГ, голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко, нарощування експорту вітчизняної електроенергії є малоймовірним і жодним чином не зачепить інтереси українських споживачів. Так, за його словами, продають закордон «зайву» енергію, яка утворюється в години, коли споживання всередині України мінімальне — з 11 до 17 години.

«Так, ми запустили енергоблоки АЕС і маємо резерв, але він з'являється також тільки в період з 11 до 17 години і на нього впливає баланс електроенергії в Європі. Думаю, навіть у поточному місяці ми не зможемо забезпечити зростання експорту електричної енергії», — резюмує експерт.

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Так, у 2023-му році Україна експортувала 366,5 тис МВт/год (366,5 ГВт/год), заробивши на цьому близько 100 млн дол., починаючи з березня 2024-го її експорт значно впав, аж поки 12 травня не припинився повністю до 29 вересня.

При цьому в самому НАК «Енергоатом» явно сумніваються в можливості продовження експорту електроенергії. За словами глави компанії Петра Котіна, всі 9 робочих енергоблоків АЕС знадобляться наступної зими для потреб України.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що Україна наразі є країною з однією з найменших цін на електроенергію для населення в Європі - близько 9 євроцентів або 4,32 грн за кВт/год. Водночас уже навесні ціна кіловата може зрости до 7 гривень.

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